Şenol Güneş eski öğrencisini istiyor

Şenol Güneş, Bursaspor'u çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi olan Cedrid Bakambu'yu takımında görmek istiyor. Takımın forvet hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Galatasaray'la da ismi geçen Cedrid Bakambu'yu ile ilgileniyor.
Beşiktaş'ın, geçtiğimiz sezonu Olympiakos'ta geçiren golcü futbolcu Cedric Bakambu ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
Kongolu oyuncunun bu yaz Al-Nasr'a transfer olmasına rağmen, yeni kulübüyle olan sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Tecrübeli hücum oyuncusu, geçen sezon Olympiakos formasıyla 40 maça çıkmış ve 18 gol 4 asistlik performans sergilemişti.
Beşiktaş'ın, geçtiğimiz sezonu Olympiakos'ta geçiren golcü futbolcu Cedric Bakambu ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
Kongolu oyuncunun bu yaz Al-Nasr'a transfer olmasına rağmen, yeni kulübüyle olan sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Tecrübeli hücum oyuncusu, geçen sezon Olympiakos formasıyla 40 maça çıkmış ve 18 gol 4 asistlik performans sergilemişti.