Şenol Güneş eski öğrencisini istiyor

Hücum hattına transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Cedrid Bakambu ile ilgileniyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; EPA
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Şenol Güneş eski öğrencisini istiyor
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14 Temmuz 2023 14:14
Şenol Güneş, Bursaspor'u çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi olan Cedrid Bakambu'yu takımında görmek istiyor. Takımın forvet hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Galatasaray'la da ismi geçen Cedrid Bakambu'yu ile ilgileniyor.

Beşiktaş'ın, geçtiğimiz sezonu Olympiakos'ta geçiren golcü futbolcu Cedric Bakambu ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Kongolu oyuncunun bu yaz Al-Nasr'a transfer olmasına rağmen, yeni kulübüyle olan sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Tecrübeli hücum oyuncusu, geçen sezon Olympiakos formasıyla 40 maça çıkmış ve 18 gol 4 asistlik performans sergilemişti. 

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