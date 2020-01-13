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Þenol Güneþ: "Erik, ceviz göndereyim diyenler var"

A Milli Takým Teknik Direktörü Þenol Güneþ, Azerbaycan maçý öncesinde konuþtu.

Þenol Güneþ: 'Erik, ceviz göndereyim diyenler var'
A Milli Takým Teknik Direktörü Þenol Güneþ, Azerbaycan ile oynanacak hazýrlýk maçý öncesinde basýn toplantýsýnda açýklamalarda bulundu.

Türkiye'yi mutlu etmek istediðini kaydeden Güneþ, "23'tü 26'ya çýkarýldý, bu resmiyette uygulanmasý gereken bir mecburiyet. Burada deðiþiklik hakkýmýz var ama bunu oyuncularýmýzýn katýlma þansý olmadan veriyor. Kadroyu 26 olarak açýkladýktan sonra 26 oyuncuyla birlikte olma þansýmýz oluyor. Ýtalya maçýna kadar hastalýk veya sakatlýk sýkýntýsý olursa tekrar çaðýrmamýz gerekiyor. Bana da biraz ters geldi ama yapacak bir þey yok. Birkaç kiþi daha alabilirdik, 30, 35, 28 yapan var, burada da sakatlýklar geçirebiliriz. Dorukhan, Mahmut, Ozan sakat, Ýrfan zaten sakat gelmiþti. Çok bir þey yok ama sýkýntý olursa deðiþtirme þansýnýz olacak. Bir mevkide boþluk olursa yine dýþarýdan alabiliriz. Buraya çaðrýlmayan arkadaþlar var, onlara biz de üzülüyoruz, onlar da üzülüyorlar, sitemlerini söylüyorlar. Herkesin burada olmak istediðini biliyoruz, bundan mutluyum, deðiþiklikler olacaktýr. Arkadaþlarýn heyecanýný, coþkusunu görüyorum, mutluyum. Kadromuz 30 kiþi, 26'sý belli olacak ama 30 kiþi tek kiþi gibi düþünüyor, bu çok güzel. Gelen tüm oyuncular, burada olanlar ayný duygu ve düþünceyi paylaþýyor. Yönetimiyle, teknik ekibiyle, personeliyle, taraftarýyla, medyayla güzel bir ambiyans var. Bize bir umut besliyorlar, bu umudu mutluluða çevirmek için daha çok çalýþacaðýz. Biz Türkiye'yiz, bu ülke bizim. Telefon açýp erik göndereyim, ceviz göndereyim diyenler oluyor. Dua edin bize." dedi.

"AZERBAYCAN ÝYÝ SAVUNMA YAPIYOR"

Azerbaycan maçý için de konuþan deneyimli hoca, "Yarýn oynayacaðýmýz maç bir dostluk maçý. Oynayacaðýmýz takýmýn oyuncularýn çoðu Azerbaycan'da oynayan oyuncular, onlarý da yakýndan tanýmak istiyoruz. Savunma yapan takýmlar, zorluk çýkarýrlar. Azerbaycan, zor kaybeden ve iyi savunma yapan bir takým." ifadelerini kullandý.

"BURAK YILMAZ'IN DAHA KDV'SÝ VAR"

Burak Yýlmaz'ýn liderliðine deðinen antrenör, "Burak Yýlmaz, liderliði bugüne kadar götürdü. En az 6 ay kadar daha götürür, KDV'si var ya, ondan. Tartýþýlan bir oyuncu olarak bunu yaptý. Her geçen gün daha iyi oldu. Genel davranýþ, iliþkiler olarak kendini geliþtirdi, sorumluluklarýný biliyor." diye konuþtu.

S Takýmlar O G B M A Y Av. P
1 Ýtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ýsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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