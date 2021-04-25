Şenol Güneş: 'Ercan Kara'yı elimizden kaçırdık'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avusturya Milli Takımı'nı seçen Ercan Kara ve Yusuf Demir'le ilgili konuştu.



Ay-Yıldızlı takımın patronu, Fanatik Gazetesi'nden Gökmen Özcan'a verdiği röportajda; "Cenk Tosun'la ilgili üzüntümüz var. Sakatlıklar geçirdi. Sonrasında gelip Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmek için önemli goller attı. Burak'la beraber veya Burak'sız çok iyi işler yapıyordu. Bu 2'liyle beraber tamamlayıcı olarak üçüncü forvet Kenan Karaman ve dördüncü isim de Enes Ünal'dı. Şu anda bunlardan 3'ü duruyor." dedi.



Hücum hattıyla ilgili sözlerine devam eden Şenol Güneş, "Avrupa'da birkaç tane oyuncu var. Ercan Kara'yı elimizden kaçırdık. Pandemiden dolayı onu izlemeye gidemedim. Yusuf Demir ve Ercan Kara vardı Avusturya'da. Ercan'ı canlı izlemedim ama görüntülerine baktığımda kadromuz için uygun olabileceğini düşündüm. Serdar Dursun var, o daha yaşlı 29 yaşında. O da ikinci ligde." ifadelerini kullandı.



"KULÜP TAKIMI ÇALIŞTIRMAYACAĞIM"



Milli Takım sonrası planları hakkında da konuşan Şenol Güneş "Söz vermek istemiyorum. Ama Milli Takım'dan sonra kulüp takımlarına dönme hayalim yok. Futbolda çok kavga var. Yüz yüze bakamayacak hale geliyoruz. Bugünkü saygınlığımı yitirmek istemem. Burada en güzel şekilde bırakmak bana daha ideal geliyor." dedi.



