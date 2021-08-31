Şenol Güneş: "Emre'yi yardımcı olarak istedim"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Emre Belözoğlu için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: 'Emre'yi yardımcı olarak istedim'
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31 Ağustos 2021 14:42
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'nun yardımcı antrenör olmamasıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Şenol Güneş basın toplantısında "Emre ile ilgili görüşürüz dedim. Hiçbir zaman aldık demedim. Açık ve samimi olmak lazım. Emre Belözoğlu çok beğendiğim bir oyuncuydu. Hala onunla görüşüyorum, görüşeceğim. Şartlar itibariyle şu an için olması mümkün değil." dedi.

Açıklamalarına devam eden Şenol Güneş "A Milli Takım'da yardımcı hoca olarak Emre Belözoğlu'nu düşünmüştüm. Futbolu bırakmadan önce kaptan olarak katkı yapıyordu. Onun da zamana ihtiyaç vardı. Burası onun için de önemliydi. Ancak şartlar olmadı, bize katılmadı." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş ayrıca "Bana biraz daha yük binsin. Oyuncularla daha fazla temas kuracağım. Şu anda Burak ve Hakan'ı önde tutarak, Emre'nin pozisyonunda kullanmak istiyorum. Oyuncular oyuncu olarak işlerini yapacaklar, aynı zamanda lider oyuncu olarak diğer oyunculara katkı sağlayacaklar." açıklamasını yaptı.

Deneyimli teknik adam "Emre için takım için faydalı olacağını düşündüğüm için kadroya istedim. Ama olmadı. Kasım'da maçlar bittikten sonra ne olacağını görürüz" diyerek sözlerini bitirdi.


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