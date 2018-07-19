Şenol Güneş: 'Eğer Vida giderse...'

Siyah-beyazlı takımın Avusturya kampını ziyaret eden Başkan Fikret Orman ve yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Hüseyin Mican, siyah-beyazlı teknik adamla transfer zirvesi gerçekleştirdi.

Vida için önerilen astronomik rakamlar karşısında mecburen bu oyuncuyu satmak zorunda kalacaklarını Güneş'e ileten Fikret Orman, savunmada oluşan boşluğun kapatılacağının güvencesini de verdi. Tosic ve Mitrovic'ten sonra Vida'yı da göndermeye hazırlanan yönetim, teklif edilen rakamın daha da yukarıya çıkarılması için çaba sarfediyor.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Spor canlı yayınında açıklamalar yaptı ve Ada ekiplerine transferi gündemde olan Domagoj Vida konusuna değindi.Hırvat yıldız konusunda Dusko Tosic örneği veren Şenol Güneş, " Eğer Vida katılmazsa iki stoper almamız lazım" ifadelerine yer verdi.Denayimli taktisyen açıklamasında, "Tosic'in gitmesini istemedim, başkana söyledim. Ancak böyle bir talep vardı. Tosic de iyi para alacağı için gitmek istedi. Eğer Vida gidecekse, Tosic gitmeseydi daha iyi olurdu. Her şey düşündüğünüz gibi olmuyor. Tosic o gün gitti, arkasından Vida gidebilir. Pepe ile Tosic oynuyordu, Vida ilk gitseydi, Tosic kalabilirdi. Pepe şimdi tek kaldı gibi. Vida giderse ne olacak? Gelirse sorun yok ama ya gelmezse? Şu an bekleyeceğiz. Vida gelmezse, iki stoper almamız lazım." dedi.