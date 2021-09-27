Şenol Güneş'e teklif yağdı! Kararını verdi

Milli takımımızın EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynadığı futbol ve alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı. Şenol Güneş'in yerine ise geçtiğimiz günlerde Stefan Kuntz göreve getirilmişti.



TÜRKİYE'DE TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYOR



Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Milli takımdan ayrıldıktan sonra Süper Lig'de birçok takımdan teklif alarak Başakşehir, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'dan gelen teklifleri reddeden Şenol Güneş, bir süre Türkiye'de takım çalıştırmak istemiyor.



YİNE UZAK DOĞU'YA GİDEBİLİR



2002 Dünya Kupası'nda milli takımımızla 3.'lük yaşayan Şenol Güneş, turnuva sonrası Uzak Doğu'daki popülaritesini artırmış ve 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımını çalıştırmıştı. Şenol Güneş'in herhangi bir yabancı milli takımdan teklif almaması halinde bu coğrafyadan bir takımla anlaşma sağlayabileceği iddia ediliyor.



ÖNCELİĞİ MİLLİ TAKIM



Öte yandan daha önce yaptığı açıklamada 'Milli takım benim için en ideal yer' diyen Şenol Güneş, yabancı milli takım çalıştırma fikrine sıcak bakıyor.



32 MAÇTA 1,72 PUAN ORTALAMASI



18 Mart 2019 tarihinde A Milli Futbol Takımımızdaki 2. dönemine başlayan Şenol Güneş, ay-yıldızlılarla çıktığı 32 maçta 1,72 puan ortalaması yakalamıştı. Şenol Güneş'in sözleşmesi 10 Eylül 2021 tarihinde feshedilmişti.



