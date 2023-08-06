Şenol Güneş: ''Durumlar nasıl başkanım?''

Tecrübeli teknik adam

Tirana deplasmanı sonrası başkan Ahmet Nur Çebi

ile buluşarak görüşülen isimlerdeki son durum hakkında bilgi aldığı kaydedildi.



Şenol Güneş'in, "Yeni gelecekler aramıza ne kadar katılırsa oyun planımız o kadar hızlı netleşmeye başlar" dediği, Çebi'nin de kısa süre içinde 3 transferi açıklamak üzere olduklarını söylediği kaydedildi.



