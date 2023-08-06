Şenol Güneş: ''Durumlar nasıl başkanım?''

Beşiktaş teknik heyetince bir yandan yeni sezon çalışmaları sürerken transfer çalışmaları da an be an takip ediliyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: ''Durumlar nasıl başkanım?''
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06 Ağustos 2023 11:24
Beşiktaş'ta Şenol Güneş yönetiminde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Tecrübeli teknik adam Tirana deplasmanı sonrası başkan Ahmet Nur Çebi ile buluşarak görüşülen isimlerdeki son durum hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Şenol Güneş'in, "Yeni gelecekler aramıza ne kadar katılırsa oyun planımız o kadar hızlı netleşmeye başlar" dediği, Çebi'nin de kısa süre içinde 3 transferi açıklamak üzere olduklarını söylediği kaydedildi.

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