Şenol Güneş: "Diğer transferleri konuşun!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: 'Diğer transferleri konuşun!'
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07 Ağustos 2023 18:47
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına sorularına yanıt verdi.

Güneş, transferler konusunda eleştirilmelerinin hatırlatılmasının ardından diğer kulüplerin transferlerinin konuşulması gerektiğini söyledi.

Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı;

"Sosyal medyayı bazı arkadaşların sayesinde takip ediyorum, orayı doldururken, bizi boşaltıyorsunuz. Herkes bizi konuşuyor. Transfer yapmamışsak, eksik yapmışsak yapanları konuşun. Biz de öğrenelim, nasıl yapmışlar, kaça almışlar."

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