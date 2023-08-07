Şenol Güneş: 'Diğer transferleri konuşun!'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına sorularına yanıt verdi.
Güneş, transferler konusunda eleştirilmelerinin hatırlatılmasının ardından diğer kulüplerin transferlerinin konuşulması gerektiğini söyledi.
Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı;
"Sosyal medyayı bazı arkadaşların sayesinde takip ediyorum, orayı doldururken, bizi boşaltıyorsunuz. Herkes bizi konuşuyor. Transfer yapmamışsak, eksik yapmışsak yapanları konuşun. Biz de öğrenelim, nasıl yapmışlar, kaça almışlar."
Güneş, transferler konusunda eleştirilmelerinin hatırlatılmasının ardından diğer kulüplerin transferlerinin konuşulması gerektiğini söyledi.
Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı;
"Sosyal medyayı bazı arkadaşların sayesinde takip ediyorum, orayı doldururken, bizi boşaltıyorsunuz. Herkes bizi konuşuyor. Transfer yapmamışsak, eksik yapmışsak yapanları konuşun. Biz de öğrenelim, nasıl yapmışlar, kaça almışlar."