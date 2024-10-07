Şenol Güneş: 'Çok çalışmak zorundayız'

Hatayspor ile deplasmanda berabere kalan Trabzonspor, 7. lig maçından 6. kez 1 puanla ayrıldı. Teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyundan memnun olmadığını söylerken, rotayı çizdi; çok net ifadeler kullandı.
"MÜCADELE ETMEZSEK..."
Tecrübeli hoca Şenol Güneş, "Daha iyisini yapmak zorundaydık ama yapamadık. Bazı bölümlerde iyiydik fakat eksik kaldığımız, değiştiremediğimiz şeyler de oldu. Sahada yardımlaşmazsak, mücadele etmezsek kazanamayız. Sabırlı ama akıllı oynamalıyız. Unutmayın, Trabzonspor için beraberlik her zaman kayıptır. Buradan çıkmanın tek yolu, çok çalışmak. Başka çaremiz yok. Israrla çalışmalı, eksiklerimizin üzerine gitmeliyiz" dediği öğrenildi.
3 GÜN İZİN VERDİ
Milli arada takıma 3 gün izin veren Güneş, "Bu süreçte iyi dinlenin. Milli takımlara gidenlere de başarılar diliyorum. Bizimle kalanlar bilsin ki; bu arayı yoğun geçireceğiz. Öyle de olması gerekiyor. Bu kadronun fazlasını yapacağına inanıyorum. Siz de kendinize inanın. Bir şeyler değişmek zorunda. Ya değiştireceğiz ya değiştireceğiz! Her anlamda reaksiyon göstermemiz gereken bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.
"MÜCADELE ETMEZSEK..."
Tecrübeli hoca Şenol Güneş, "Daha iyisini yapmak zorundaydık ama yapamadık. Bazı bölümlerde iyiydik fakat eksik kaldığımız, değiştiremediğimiz şeyler de oldu. Sahada yardımlaşmazsak, mücadele etmezsek kazanamayız. Sabırlı ama akıllı oynamalıyız. Unutmayın, Trabzonspor için beraberlik her zaman kayıptır. Buradan çıkmanın tek yolu, çok çalışmak. Başka çaremiz yok. Israrla çalışmalı, eksiklerimizin üzerine gitmeliyiz" dediği öğrenildi.
3 GÜN İZİN VERDİ
Milli arada takıma 3 gün izin veren Güneş, "Bu süreçte iyi dinlenin. Milli takımlara gidenlere de başarılar diliyorum. Bizimle kalanlar bilsin ki; bu arayı yoğun geçireceğiz. Öyle de olması gerekiyor. Bu kadronun fazlasını yapacağına inanıyorum. Siz de kendinize inanın. Bir şeyler değişmek zorunda. Ya değiştireceğiz ya değiştireceğiz! Her anlamda reaksiyon göstermemiz gereken bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.