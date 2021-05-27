Þenol Güneþ: 'Çýktýðýmýz yolda hedefimiz Londra'

EURO 2020 hazýrlýklarýný Alanya'da sürdüren A Milli Takýmýmýzýn teknik direktörü Þenol Güneþ, Gine ile oynanacak olan hazýrlýk maçý öncesinde basýn toplantýsýnda açýklamalarda bulundu.



Þenol Güneþ'in sözleri þu þekilde;



"NELER YAPABÝLECEÐÝMÝZÝ KONUÞTUK"



"2 haftalýk kampýmýzýn son günlerini yaþýyoruz. 1 Haziran'da kampýmýz sonlanacak. 2 Haziran'da buradan ayrýlacaðýz. Dinlenmeyi, çalýþmayý birlikte yaptýk. Dün bir yükleme yaptýk, yorgunluk doðal. Kampýn yeri ve zamaný bizim için güzel. Oyunlarýmýzý ve hatalarýmýzý gözden geçirdik. Neler yapabileceðimizi konuþtuk. Gruptaki üç takýma birden kýsa bir deðindik. Kadromuzu oluþturacaðýz. 4 oyuncu aramýzdan ayrýlacak, bu tabii ki üzüntü verici olacak. Ýyi skorlar alabilmek için olaðanüstü hazýrlanacaðýz. Akýcý futbol oynayýp, izleyenlerin keyif alacaðý bir oyun sergileyeceðiz. Böyle sportif baþarý da gelecek. Geçmiþimizle gurur duyuyoruz. Oyun olarak daha iyi oyuncular olmalýlar."



"GÝNE MAÇINDA DEÐÝÞÝKLÝKLER YAPACAÐIM"



"Þampiyonada ev sahibiyle ilk maçýmýzý yapacaðýz, gruptan çýkmak için var gücümüzle çalýþacaðýz. Yarýn Gine ile maç yapacaðýz. Yattara'nýn takýmý Gine. Bireysel olarak iyi oyuncular çýkarabilen takým. Teknik olarak daha güçlü bir takým. Gana fizik olarak daha güçlü. Keita ve Diawara olmayacak sanýrým. Afrikalý futbolcular genelde Fransa'da oynuyor. Baskýyý deneyeceðiz yarýn. Yeni bir orta sahayla oynayacaðým. Bazý oyuncularý oynatmayacaðým. Forvette de iki isim deðiþikliði düþünüyorum."



"ÝTALYA MAÇINI ÖNEMSÝYORUZ"



Ciddi bir sakatlýðýmýz yok. Oyuncu arkadaþlarýmýzýn havasý da iyi. Tatil havasý yaþadýlar burada. Bu tatilde çaktýrmadan idman da yaptýrmaya çalýþtýk. Bu idmanlar sahadaki acý çekmeyle mutluluk getirecek. Formda bir Ýtalya ile oynayacaðýz. Önemsiyoruz o maçý. Tarihe, geçmiþe baktýðýmýzda 224 galibiyetimiz var, hep farklý gerideydik artýk farklý önde oluruz inþallah.



"SÝSTEM DEÐÝÞÝKLÝKLERÝ TAKILACAK BÝR ÞEY DEÐÝL"



Sistem deðiþiklikleri benim için çok takýlacak bir þey deðil. Bunlar diziliþ þeklidir, arayýþlardýr hedefe giden yolda. Oyuncunun kendi performansý düþünce sistem suçlanýr. 3'lü oynatmamýzýn sebebi stoperlerimizi görmek içindi. Zaman zaman oyun gereði olarak Okay'ý geri çekerek 5-3-2'ye döndüðümüz zamanlar da olacak. Öyle maç olur ki gidiþata göre 3'lüye dönersiniz, bazen 3-4-3 de oynayabilirsiniz. Bire birde ne olduðu önemli.



"BUNDAN SONRA SAHAYI YAÞAYACAÐIZ"



"Ýtalya maçýnýn provasý kýsmen olur. Ýtalya savunmadan pas yaparak çýkýyor, iyi baský olduðunda çýkamýyor bazen. Ama çýkarsa da çok etkili çýkýyor. 3. mü, 2. bölgede mi yapacaðýz baskýyý, onu göreceðiz. Tüm baskýlarý çalýþmamýz gerekiyor. Oyuncularýmýz da kendi oyunlarýna þaþýrmalýlar. Öyle iyi oynamalýlar. Antrenmanda herkes patýr patýr oynuyor ama Azerbaycan maçýnda öyle hatalar yaptýk ki... Letonya maçýnda rakibin oynamasýna izin verince 3 gol yedik. Manchester City'i daha iyi görüyoruz ama son 15 dakika oyun kuramadýlar. Bundan sonra sahayý yaþayacaðýz. Akýllarda tabii ki maç var ama oyuncu motive olmazsa sahaya performans yansýtmasý zor olur."



"HATA YAPANIN KAYBETTÝÐÝ BÝR OYUN"



"Biz attýðýmýz taçtan gol yedik. Baþarýlý olduðumuz alanlarda bazý bozukluklar var. Biz gol yememe konusunda bayaðý iyiydik ama gol atýyoruz ve yiyoruz. Baskýdan çýkmak için hareketli olup, top istemek gerekiyor. Hep arayýþ, hep bir çözüm. Futbol öyle yenileniyor ki... Bu hatalarý her takým yapýyor. Futbol, hata yapanýn kaybettiði bir oyun."



"HEDEFÝMÝZ LONDRA"



Londra'yý herkes seviyor, Ýstanbul da güzel ama Londra'yý seviyoruz. Çýktýðýmýz yolda hedefimiz orasý. Geleceði yaþayýp, onun kaygýsýný ya da mutluluðunu þu an görmek istemiyorum. Hazýrlýk dönemlerimiz sonrasý her türlü þans var. Biz þu anda iþimize bakýyoruz. Güzel futbolu önemsiyoruz. Bunlar her yönüyle iyi futbolcu desinler istiyorum. Gelecek nesillerin önü açýlsýn istiyorum. Bugün oynayan oyuncularýmýz 5-10 sene sonra gidecekler, genç nesil gelecek.



