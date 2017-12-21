Şenol Güneş: 'Cenk Tosun ve Dusko Tosic'e teklifler var'

BEŞİKTAŞ'IN PATRONU ŞENOL GÜNEŞ;

"GENÇ OYUNCU TRANSFERİ İSTİYORUM"



•Cenk Tosun: Teklif var

•Dusko Tosic: Teklif var

•Talisca: Gidebilir

•Lens: Kırılmayacak

•Quaresma: Hataları düzetliyoruz

•Tolgay: Kırılmaları oldu pic.twitter.com/vPTXQzh5L8



— Sporx (@sporx) 21 Aralık 2017

Beşiktaş Şenol Güneş, Dusko Tosic ve Cenk Tosun'a transfer teklifleri olduğunu açıkladı. Güneş, Habertürk Gazetesi'ne verdiği röportajda, Cenk Tosun'un gitmesi durumunda aynı paraları verip başka bir oyuncunun transfer edilmemesi gerektiğini ifade etti.Talisca için kararı Benfica'nın vereceğini açıklayan Güneş, "Tosic'e talep var. Cenk'i de istiyorlar. Talisca'nın durumu soru işareti. Kendisinin vereceği karar önemli. Kiralık zaten. İş bizde değil, Benfica karar verecek. Talisca 'Ben imza atmıyorum kardeşim' derse tamamBa o zaman gitti, ekonomik olarak öyle gerekiyordu. Oyuncuya talip var. Ersan ve Marcelo da öyle gitti. Gomez gidecekti. Gökhan Töre de öyle gitti" dedi.Transfer politikasını genç oyunculardan yana kullanmak istediğini vurgulayan Güneş, "Ben genç oyuncu alınmasını istiyorum. Yetenekli olsun. Burada çok şey istenir. Az parayla şampiyonluklar, başarılar... Çok şey isteniyor. Kolay mı? Eğer Cenk giderse biri gelmeli tabii. Cenk'i verip aynı paraya yakın bir oyuncu alacaksan alma. Hem parayı hem oyuncuyu kaybedersin" şeklinde konuştu.