Şenol Güneş: 'Camia üzgün, mutlu etmeliyiz'

Atiker Konyaspor ile bugün deplasmanda kritik bir puan mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Şenol Güneş; Ricardo Quaresma, Babel, Medel ve Atiba gibi önemli kozlarını ilk 11'de oynatacak.
Atiker Konyaspor takımı hakkında oyuncularına detaylı bilgiler aktaran Beşiktaş'ın teknik patronu, Avrupa'daki Malmö yenilgisinin ardından lige galibiyetle dönmek zorunda olduklarına dikkat çekti.
Özveri istedi
Tecrübeli hocanın, "Biliyorum hem maç hem de yol yorgunusunuz. Fakat ligdeki kayıpları telafi etmek açısından çok önemli bir maça çıkacağız. Milli araya moralli girmeliyiz. İşte o zaman kayıplarımızı bir nebze olsun telafi etmiş oluruz. Bu maçta çok özverili olmalısınız. Avrupa'daki yenilgi nedeniyle camia üzgün. Üç puan alarak taraftarı da mutlu etmeliyiz" ifadelerini kullandığı aktarıldı
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Atiker Konyaspor takımı hakkında oyuncularına detaylı bilgiler aktaran Beşiktaş'ın teknik patronu, Avrupa'daki Malmö yenilgisinin ardından lige galibiyetle dönmek zorunda olduklarına dikkat çekti.
Özveri istedi
Tecrübeli hocanın, "Biliyorum hem maç hem de yol yorgunusunuz. Fakat ligdeki kayıpları telafi etmek açısından çok önemli bir maça çıkacağız. Milli araya moralli girmeliyiz. İşte o zaman kayıplarımızı bir nebze olsun telafi etmiş oluruz. Bu maçta çok özverili olmalısınız. Avrupa'daki yenilgi nedeniyle camia üzgün. Üç puan alarak taraftarı da mutlu etmeliyiz" ifadelerini kullandığı aktarıldı
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın