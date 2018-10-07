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Şenol Güneş: "Camia üzgün, mutlu etmeliyiz"

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor maçı öncesi bir araya geldiği oyuncularından üç puan istedi.

Kaynak: Milliyet
Şenol Güneş: 'Camia üzgün, mutlu etmeliyiz'
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07 Ekim 2018 06:53
Atiker Konyaspor ile bugün deplasmanda kritik bir puan mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Şenol Güneş; Ricardo Quaresma, Babel, Medel ve Atiba gibi önemli kozlarını ilk 11'de oynatacak.

Atiker Konyaspor takımı hakkında oyuncularına detaylı bilgiler aktaran Beşiktaş'ın teknik patronu, Avrupa'daki Malmö yenilgisinin ardından lige galibiyetle dönmek zorunda olduklarına dikkat çekti.

Özveri istedi

Tecrübeli hocanın, "Biliyorum hem maç hem de yol yorgunusunuz. Fakat ligdeki kayıpları telafi etmek açısından çok önemli bir maça çıkacağız. Milli araya moralli girmeliyiz. İşte o zaman kayıplarımızı bir nebze olsun telafi etmiş oluruz. Bu maçta çok özverili olmalısınız. Avrupa'daki yenilgi nedeniyle camia üzgün. Üç puan alarak taraftarı da mutlu etmeliyiz" ifadelerini kullandığı aktarıldı

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