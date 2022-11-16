Şenol Güneş çalışma odasından çıkmıyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Dünya Kupası arasından sonra takımın istediği seviyede olabilmesi için tüm gücüyle çalışıyor.



Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında takıma 9 gün izin veren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu sezon oynanan tüm maçları tek tek izleyip ekibiyle birlikte analiz ediyor.



Oyuncularda yaşanan düşüş ve takımdaki genel kırılganlığın sebebini belirleyecek deneyimli hoca, kampta oyuncularına fizik ve teknik çalışmaların yanı sıra psikolojik destek de verecek.



Siyah-beyazlılar 24 Kasım'da toplandıktan sonra kamp için 5 Aralık'ta Antalya'ya gidecek.





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