Uzun uğraşlar sonucunda transfer edilen ve Antalya kampında çalışmalarını sürdüren Burak Yılmaz, formayı giymek için sabırsızlanıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş ise fiziksel açıdan eksiği bulunan Burak'ı ikinci yarının ilk maçı olan Akhisar deplasmanında riske etmeyecek.
Güneş, öğrencisini 19. haftadaki Erzurumspor mücadelesine hazırlıyor. Şenol hoca, Burak'tan yüzde 100 verim almak istiyor.
Beşiktaş ve Erzurumspor, 25 Ocak Cuma günü Beşiktaş Vodafone Stadyumu'da karşı karşıya gelecek.
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Teknik direktör Şenol Güneş ise fiziksel açıdan eksiği bulunan Burak'ı ikinci yarının ilk maçı olan Akhisar deplasmanında riske etmeyecek.
Güneş, öğrencisini 19. haftadaki Erzurumspor mücadelesine hazırlıyor. Şenol hoca, Burak'tan yüzde 100 verim almak istiyor.
Beşiktaş ve Erzurumspor, 25 Ocak Cuma günü Beşiktaş Vodafone Stadyumu'da karşı karşıya gelecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın