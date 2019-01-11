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Şenol Güneş Burak'ı o maça özel olarak hazırlıyor

Ara transfer sezonunda Trabzonspor'dan Beşiktaş saflarına katılan Burak Yılmaz, 2. devrenin ilk maçı olan Akhisarspor müsabakasında forma giyemecek ancak Erzurumspor maçında sahada olacak.

Kaynak: Fanatik
Şenol Güneş Burak'ı o maça özel olarak hazırlıyor
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11 Ocak 2019 10:13
Uzun uğraşlar sonucunda transfer edilen ve Antalya kampında çalışmalarını sürdüren Burak Yılmaz, formayı giymek için sabırsızlanıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş ise fiziksel açıdan eksiği bulunan Burak'ı ikinci yarının ilk maçı olan Akhisar deplasmanında riske etmeyecek.

Güneş, öğrencisini 19. haftadaki Erzurumspor mücadelesine hazırlıyor. Şenol hoca, Burak'tan yüzde 100 verim almak istiyor.

Beşiktaş ve Erzurumspor, 25 Ocak Cuma günü Beşiktaş Vodafone Stadyumu'da karşı karşıya gelecek.

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