Şenol Güneş: 'Burak Yılmaz'ın transferi derslik olay'

A Milli Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.



Burak Yılmaz'ın Lille'e transferinin bir başarı öyküsü olduğunu söyleyen Şenol Güneş, oyuncusunu tebrik etti. İşte Şenol Güneş'in sözleri...



BURAK'IN GİDİŞİ DERSLİK OLAY



"Santrforda zenginliği artırmamız lazım. Burak, bu yaşta Fransa'ya gidiyorsa biz de onu parçalamaya çalışıyorsak yanlış var. Eleştiri üslubumuzu değiştirmeliyiz. 35 yaşında, benim beğendiğim Lille'e transfer olabiliyor. Biz ondan para kazanmış olduk. Avrupa'da yaşlı yabancı oyuncuların ülkemize gelmesinden başarı bekliyoruz. Övdüğüm ülkeye oyuncu verdik. Derslik olay. Burak'a inancım, inadım bu yüzden. Bunu nasıl yapacağız? Antrenörleri eğiteceğiz. Mental, karakter, hayata bakış olarak da güçlendirmemiz lazım. Oyuncuları çocukluktan başlayarak yukarı doğru tamamlamamız lazım. Ülkemizde futbolcu üretecek ülkeyiz. Buna ihtiyacımız var. Böyle bir iş sahası var. Almanya'da genç oyuncunun katılımı zor. Futbolu ikinci plana atabiliyor. Zor bir iş dalı olarak görüyor. Biz de ihtiyaç. Tıpkı NBA'deki siyahi oyuncular gibi..."







