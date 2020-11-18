Şenol Güneş: 'Burak Yılmaz hastalandı'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçında kadroda yer almayan Burak Yılmaz'ın rahatsızlandığını söyledi.
Burak Yılmaz'ın hastaneye gittiğini de söyleyen tecrübeli hoca, "Kampın başlangıcından bugüne kadar 9 oyuncu aramızdan ayrılmak zorunda kaldı. Burak Yılmaz da gelmeden 1 gün önce hastalandı, halsiz bir durumda, hastaneye gitti. Şu anda bizimle yok." ifadelerini kullandı.
A Milli Takımımızın Macaristan maçında ileri uçta Kenan Karaman ve Cenk Tosun yer aldı.
Burak Yılmaz'ın hastaneye gittiğini de söyleyen tecrübeli hoca, "Kampın başlangıcından bugüne kadar 9 oyuncu aramızdan ayrılmak zorunda kaldı. Burak Yılmaz da gelmeden 1 gün önce hastalandı, halsiz bir durumda, hastaneye gitti. Şu anda bizimle yok." ifadelerini kullandı.
A Milli Takımımızın Macaristan maçında ileri uçta Kenan Karaman ve Cenk Tosun yer aldı.