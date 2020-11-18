Şenol Güneş: "Burak Yılmaz hastalandı"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını söyledi.

Haber; Sporx.com
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Şenol Güneş: 'Burak Yılmaz hastalandı'
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18 Kasım 2020 22:16
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçında kadroda yer almayan Burak Yılmaz'ın rahatsızlandığını söyledi.

Burak Yılmaz'ın hastaneye gittiğini de söyleyen tecrübeli hoca, "Kampın başlangıcından bugüne kadar 9 oyuncu aramızdan ayrılmak zorunda kaldı. Burak Yılmaz da gelmeden 1 gün önce hastalandı, halsiz bir durumda, hastaneye gitti. Şu anda bizimle yok." ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımızın Macaristan maçında ileri uçta Kenan Karaman ve Cenk Tosun yer aldı.




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