Şenol Güneş: 'Bu sinerji bizi Katar'a götürecek'

Millî takımın kadrosunda yer alan ve Avrupa'nın büyük liglerinde forma giyen Zeki, Çağlar, Kaan, Merih, Ozan Kabak, Mert Müldür, Umut Meraş, Yusuf Yazıcı, Okay, Orkun, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Enes, Kenan Karaman gibi isimlerden Hollanda karşısında forma giyenler çağdaş futboldan kesitler sundu. Ay yıldızlı takımın Uluslar Ligi'nde küme düşen takımdan harika bir takıma dönüşmesinin ardındaki en önemli sebeplerinden birinin de 'konsantrasyon' olduğu ortaya çıktı.



Motivasyon zaferi

Şenol Güneş başta olmak üzere bütün oyuncular Uluslar Ligi'ni 'hazırlık karşılaşması olarak gördüklerini itiraf etmişti. Oyuncuların Dünya Kupası'nda yer alma hevesi ve elemelere Hollanda gibi güçlü bir takım karşısında başlamanın verdiği motivasyon futbolumuza da olumlu yansıdı. Dört gollü zafer Türkiye'yi sevince boğarken rakiplerin de gözünü korkuttu. Avrupa'nın futbol otoriteleri Türkiye'nin Katar'da yer alacağı konusunda şüphelerinin olmadığını dile getirerek ay yıldızlılara övgüler yağdırdı.



Bu sinerji bizi Katar'a götürecek

Hollanda zaferi sonrasında oyuncularını tek tek kutlayan Teknik Direktör Şenol Güneş, "Bu birliktelik ve sinerji bizim hep beraber Katar'a götürecek" dedi. Aldıkları galibiyeti hemen unutup gruptaki Norveç ve Letonya maçlarına odaklanmaları gerektiğini de söyleyen Şenol Hoca, "Önümüzdeki iki maçı kazanırsak bu galibiyet daha da anlam kazanacak. Kesinlikle disiplinden taviz vermeden bütün maçlarımızı aynı ciddiyetle oynamalıyız" dedi.







