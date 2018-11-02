  •  
    Alex de Souza'dan çok anlamlı derbi paylaşımı!
  •  
    G.Saray, 18'lik Mısırlı yeteneği transfer etti!
  •  
    "Derbide Galatasaray favori değil, kim dedi?"
  •  
    F.Bahçe'de Ersun Yanal için kampanya başlatıldı
  •  
    G.Saray için açıklama; 'Beni aramadılar ama...'

Şenol Güneş: "Bu fırsatı kaçırmayın"

Takımla toplantı yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Puan tablosu hepinizin malumu. Bu fırsatı iyi kullanmalıyız. Zirveye çıkarsak camianın hedeflere olan motivasyonu ve inancı artar. Her şey sizin elinizde" dedi.

Kaynak: Akşam
Şenol Güneş: 'Bu fırsatı kaçırmayın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2018 04:55
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir maçını Beşiktaş'ın zirve yarışında büyük bir fırsat olarak görüyor.

Tecrübeli teknik adam oyuncularıyla yaptığı toplantılarda da sürekli bu konuyu vurgulayıp, bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

Başakşehir'in 21 puanla lider durumda olduğunu hatırlatan Güneş, "Kazanırsak zirvede olacağız. Başka ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Beşiktaş'a yakışan yere çıkmalıyız. Bu sadece bizim değil, camianın hedeflere olan inancını ve motivasyonunu artıracak. Her şey sizin elinizde" sözleriyle motive ediyor. Başakşehir'in oyun disiplini ve taktik anlayışa sadakati konusunda da oyuncularını uyaran Güneş, aynı disiplin ve sabırla mücadele etmeleri gerektiğini de sık sık vurguluyor.

BABEL'İN DURUMU HALA NET DEĞİL

Bu maçın önemini bilen takım da Başakşehir maçına çok hırslı hazırlanıyor. Antrenmanlardaki hava oyuncuların bu ruhu yakaladığını gösteriyor.

Özellikle Lens, Vida ve Medel hırsıyla ön plana çıkıyor. Siyah-Beyazlılar'da Gökhan Töre dışında sakat oyuncu bulunmaması da yüzleri güldürüyor. İyileşen Pepe, Ljajic ve Babel de çalışkanlıklarıyla göz dolduruyor. Pepe ve Ljajic'in ilk 11'de oynaması kesin gibi. Quaresma'nın yokluğunda tam hazır olmayan Babel'in de kanatta şans bulma olasılığı yüksek.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için