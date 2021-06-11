Þenol Güneþ: 'Bizim tarzýmýz bu deðil'

A Milli Takým Teknik Direktörü Þenol Güneþ, Ýtalya'ya EURO 2020'nin açýlýþ maçýnda 3-0 yenildiðimiz müsabakanýn ardýndan konuþtu.



Ýstediðimiz oyunu oynayamadýðýmýzý belirten deneyimli hoca, "Açýlýþ maçýnda ev sahibi ile oynadýk. Beklentimiz güzel bir oyundu. Oyunumuzu onlara göstermeyi düþündük ama rakip, bizden üstündü. Ýlk yarýda rakibin baskýsýndan çýkamadýk. Basit topu kaybettik. Baskýyla bizden kolay toplar aldý. Yediðimiz golden sonra oyundan düþtük. Bizim oyun tarzýmýz bu deðildi. Daha üstün rakip vardý. Savunmadan çýkarken top kaybederek, mahkum oynamaya baþladýk. Bizden daha iyi takýma kaybettik. Oyunumuzun onlardan kötü olduðunu gördük. Ancak kendi oyunumuzun da gerisinde kaldýk. Yorulduk. Golü geç yeseydik, daha savaþçý olabilirdik." dedi.



Galler maçýnda bu maçý telafi edebileceðimizi söyleyen Þenol Güneþ, "Bu bir turnuva, ikinci maçýmýza hazýrlanacaðýz. Galler maçýnda umduðumuz oyunu sahaya yansýtýp, iyi bir skor almak istiyoruz." ifadelerini kullandý.