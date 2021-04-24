Şenol Güneş: "Bize fosil, dinozor diyorlar"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, verdiği röportajda dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şenol Güneş: 'Bize fosil, dinozor diyorlar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2021 00:51
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendilerine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. (Şenol Güneş'in tüm sözleri, TIKLAYIN)

beIN Sports'ta konuşan Güneş, "Fatih hoca, Mustafa hoca, Şenol hoca dinozor, fosil, bir şey yapamaz diye duyuyorum. Ne yapamaz ya? Ben hala düşünüyorum. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş veya diğer antrenörler. Türk futbolu kötü olsun diye düşünür müyüz biz?" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.