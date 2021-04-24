Şenol Güneş: 'Bize fosil, dinozor diyorlar'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendilerine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. (Şenol Güneş'in tüm sözleri, TIKLAYIN)
beIN Sports'ta konuşan Güneş, "Fatih hoca, Mustafa hoca, Şenol hoca dinozor, fosil, bir şey yapamaz diye duyuyorum. Ne yapamaz ya? Ben hala düşünüyorum. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş veya diğer antrenörler. Türk futbolu kötü olsun diye düşünür müyüz biz?" ifadelerini kullandı.
beIN Sports'ta konuşan Güneş, "Fatih hoca, Mustafa hoca, Şenol hoca dinozor, fosil, bir şey yapamaz diye duyuyorum. Ne yapamaz ya? Ben hala düşünüyorum. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş veya diğer antrenörler. Türk futbolu kötü olsun diye düşünür müyüz biz?" ifadelerini kullandı.