Şenol Güneş: 'Bize fosil, dinozor diyorlar'

Teknik Direktörü, kendilerine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.beIN Sports'ta konuşan Güneş, "Fatih hoca, Mustafa hoca, Şenol hoca dinozor, fosil, bir şey yapamaz diye duyuyorum. Ne yapamaz ya? Ben hala düşünüyorum. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş veya diğer antrenörler. Türk futbolu kötü olsun diye düşünür müyüz biz?" ifadelerini kullandı.