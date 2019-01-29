Şenol Güneş: 'Birbirinize bahane bulmayın'

Beşiktaş, 1-1 biten Erzurum maçının ardından rotasını Antalyaspor ile oynayacağı kritik karşılaşmaya çevirdi. Siyah-beyazlılar hazırlıklara başlarken, teknik direktör Şenol Güneş antrenman öncesi takımla bir toplantı yaptı. Erzurumspor maçının kritik pozisyonlarını futbolcularıyla birlikte tek tek izleyen Güneş, kaybedilen iki puanla yara aldıklarını ancak şampiyonluk iddialarının sona ermediğini söyledi.Takım olma vurgusu yapan tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi:"Hepinizin müsabakayı çevirme gayreti vardı. Ama daha çok bireysel oyuna yöneldiniz. Çok top kaybettiniz. Ciddi kopmalar yaşadık, önde presi yapamadık. Rakibin çıkmasını sağladık. Top kayıpları olunca yük savunmanın üzerine bindi. O zaman da golü yedik ve sonrasında fırsatları değerlendiremedik. Bizim için hiçbir şey bitmedi. Her maçı kazanmanızı beklemiyorum. Kafanızı birbirinizin nasıl oynadığı ile ilgili düşüncelerle yormayın. Birbirinize bahane bulmayın. İyi niyetinizden şüphem yok. Sonuçta takım olarak kazanıp, takım olarak kaybediyoruz."Beşiktaş'ta geleceği merak edilen isimlerden Adriano için de Brezilya'dan önemli bir açıklama geldi. Santos Başkanı Jose Carlos Peres, 34 yaşındaki oyuncuyla ilgili, "Adriano'nun durumu Vagner Love ile benzer. O da şu anda kulüple olan sözleşmesini feshetmek istiyor" ifadelerini kullandı.