Þenol Güneþ: 'Bir takým düþünün ki kaybettiði zaman bile ayakta duruyor ve tekrar kazanýyor'

Gençlik ve Spor Bakaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu, 2020 Avrupa Futbol Þampiyonasý (EURO 2020) öncesi A Milli Takým'ýn Antalya'da gerçekleþtirdiði kampta teknik direktör Þenol Güneþ ile buluþtu.



Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Mehmet Muharrem Kasapoðlu, Antalya kampýnda Þenol Güneþ ile keyifli bir söyleþi gerçekleþtirdi.



Kasapoðlu'nun sorularýný içtenlikle yanýtlayan tecrübeli teknik adam, milli takýmýn son durumuyla ilgili bilgilerden en beðendiði yabancý futbolcuya, EURO 2020'deki beklentilerinden unutamadýðý karþýlaþmaya kadar birçok konuya deðindi.



Önlerine birçok engel çýkacaðýný ve bu engelleri aþacak anlayýþta kendilerini yetiþtirmeleri gerektiðini belirten Güneþ, "Çocuklarýmýzýn zekasý müthiþ. 'Takým iyi' diyorlar, beklenti büyük, beklentinin altýnda kaldýðýn zaman 'baþarýsýz' diyorlar. Bunlarýn hepsi yanlýþ. Durum tespiti yapacaðýz. Ne var elimizde, ne yapabiliriz, yapýlmasý için zaman gerekir mi, gerekmez mi, biz mi eðitici olarak yanlýþýz, oyuncu mu, imkanlar mý? Ýþte o projeleri hazýrlamak lazým. Burada þu anda büyük bir þansýmýz var." ifadelerini kullandý.



Halkýn teveccühünü gördüklerini ve son zamanlarda bunun daha da arttýðýný aktaran Güneþ, þöyle devam etti:



"Biz birlikte mutluyuz anlayýþý var. Aslýnda Türkiye için de güzel bir mesaj. Herkesin farklý düþüncesi olsa bile biz bir aileyiz. 'Bizim Çocuklar' duygusu var. Bu çocuklarý Van'da da, Kayseri'de de, Antalya'da da ailenin içerisinde göstermeye çalýþýyoruz. Yusuf, Ozan, Burak bu yaþta yurt dýþýna gitti. O kadar güzel örneklerimiz var ki... Ama ben bunlara bakarak deðil, baþýndan beri söylüyorum. Ben, bana yatýrým yapýlmadan belli bir yere geldim. Bundan sonra da bu þekilde ilerlenmesini deðil, oyunculara yatýrým yapýlmasýný istiyorum. Benim gibi binlerce insan var. Bunlarý ortaya çýkarmak lazým. Türkiye'nin ekonomisine katký yapýlacak her þeyin önünü açmak lazým. Futbolda bu kadar yatýrým yapýlýyorsa; 'Devletten parayý alayým, harcayayým, borcum varken de vergi affý çýkar ve borcum düþer' zihniyeti sürdürülebilir deðil. Devlet sana verecek ama gençleri sen yetiþtir diye verecek. Avrupa'da da Bayern Münih'te yapýyor bunu ama sen de yetiþtir diye veriyor. Bayern Münih'in 350 milyon bütçesi var evvelki sene. O bütçeyi de harcamak durumunda. Onun için transfer yapýyor. Federasyona biz de dahil çok iþ düþüyor. Raporlama yapýp, ne yapýlabilir diye bakmak lazým."



Kulüplerdeki kiþilerin futbolu kendi keyfine göre yönettiðini ve futbolun kendi haline býrakýlmamasý gerektiðini vurgulayan Güneþ, þunlarý kaydetti:



"Benim bir marka deðerim var. Þu anda benim deðerim hiçbir þey yapmasam bile paraya dönüþtürür. Ama bizde adam önce parayla baþlýyor. Parayla baþlarsan bu deðer oluþmaz. Benim deðerim eskiden de vardý ama bu kadar yoktu. Bilgi, beceri ve tecrübeler bu noktada önemli. Bunu her zaman bir þeye dönüþtürürsün. Gençken yapsaydým, bugünkü deðerim olmazdý. Bizim insanýmýz da bunu bilmiyor. Her alanda deðerli olmayý, insani deðerleri ön plana çýkarmak lazým. Doðru iþler yapmak, üretmek, kendini geliþtirmek ve katký yapmak. Ýþ kolu olarak ben öðretmenliði, askerliði, doktorluðu biliyordum daha sonra mühendislik ve bir sürü branþlar çýktý ama þimdi sanatta, müzikte, filmde o kadar güzel döviz getiren iþler var ki burada da yetiþtirelim. Herkesi mühendis, avukat yapamayýz. Ýþsizlik baþlýyor o zaman. Sporla sanatý birleþtirelim. Ýki branþý çok önemsiyorum. Sizin de çalýþmalarýnýz var. Sanat ve sporu nefes alýnacak alanda yapmak gerekiyor. Çocuklarýmýza imkaný verebiliriz diye düþünüyorum."



- "Avrupa Þampiyonasý bir imaj"



Þenol Güneþ, Avrupa Þampiyonasý'nýn imaj açýsýndan çok önemli olduðunu dile getirdi.



Güneþ, Bakan Kasapoðlu'nun "Aslýnda spor da bir sanat ama sanat yönünü sporcu da olsan geliþtirebilecek bir mekanizmayý da kurmak lazým. Sanatý spordan, sporu kültürden ayýramayýz hepsi iç içe aslýnda..." sorusuna þu yanýtý verdi:



"Bir takým düþünün ki kaybettiði zaman bile ayakta duruyor ve tekrar kazanýyor. Avrupa Þampiyonasý bir imaj. Türkiye'nin tanýtýmý, sportif baþarý, fair play, bunlarýn hepsini kullanmak lazým. Ama bunu iþlemek kolay deðil. Çocuklarý ne kadar etkilediðini biliyorum. Dünya Kupasý'nda da yaþadýk bunu. Onlara; 'Maç ne olursa olsun, sakýn yere eðilmeyin. Çýkýn sahaya kaybedersek de kazanýrsak da alkýþlar, beraber oluruz.' dedim. Tabii güzel gitti, Japonya'yý sahasýnda yendik. Ben de girdim sahaya, ev sahibini alkýþlattýk. Çok güzel bir atmosfer oldu. Senegal'i yendik, onda da güzel oldu. Brezilya'ya yenildik. Bizimkiler yine yerde. Ayaða kaldýrdým ne yapýyorsunuz diye. 1-0 yenildik, nasýl Brezilya'yý elimizden kaçýrdýk diye üzüldüler. Sonra Kore'yle oynadýk. Kore'yi yendik, o maça birkaç futbolcunun yarý finalden sonra aileleri gelmiþti. Bir baktým ki çocuklar aldý omuzuna çocuklarý, Koreli futbolcularla beraber tribünlere gittiler. O fotoðraflar UEFA'da fair play diye paylaþýldý. Ýz býraktýk. Sadece saha sonucu deðil... Final maçý Almanya-Brezilya maçýydý ama o üçüncülük maçý ambiyansýyla o kadar iz býraktý ki o yüzden futbolun bu tarafý önemli. Ýlkler unutulmaz. Hikayeler unutulmaz. Türkiye'nin renkli bir çýkýþý vardý orada..."



Mehmet Muharrem Kasapoðlu, sporun eskisi gibi olmadýðýný ve tamamen endüstriye dönüþtüðünü vurgularken, Þenol Güneþ, þunlarý aktardý:



"En baþta futbol var. Sonra basketbol geliyor. Aslýnda baþarý olarak voleybolda kýzlarýmýz çok iyi ama bu futbolun bir doðasý var dünyada. Bunun farklý bir ekonomisi var. O yüzden bunu onlarla yarýþtýrmak doðru deðil. Adam Amerika'da da basketbolu ve beyzbolu çok seviyor. Ben Kore'de kaldým. Futbola sevgi var ama beyzbolun yerini tutmuyor. Oradaki iþ adamlarýnýn hepsi beyzbol oynadý, golf oynadý. Sonrasýnda kendi ülkelerinde çalýþanlarýna onu önemsetiyor. O ülkelerin yapýsý ile orantýlý gidiyor. Amerika'da futbolu istesen de sevdiremiyorsun. Ama ne yapýyor Amerikalý uyanýklar? Futbola dünyada olan ilgiyi görüyor. Bu sporun o kadar kitlesi var, onlarda da para var. Oradaki þirketler, ülke dýþýndan kulüp satýn almaya çalýþýyor. Avrupa Süper Lig'i davasý da onun için çýktý zaten. Onun ismi var, ötekinin ismi var. Ben bunlarý alayým, onlara da para vereyim. Kulüpler de uyanýk, borç yaptýlar, para alýrým diye düþündüler. Ondan sonra ne olacak? UEFA haklý ama UEFA'nýn hatasý þu; kardeþim o zaman da pastayý biraz paylaþýn. Ben babayým, çocuklara dengeli daðýtmazsam, çocuðun bir tanesi ileride bana rahatsýzlýk verir. Babalýðýný yapacaksýn. UEFA olarak yapmadýðýn zaman adam da diyor ki ben de böyle yaparým. Her kulübün baþýnda uyanýk biri çýkar. Çýkýyor da zaten, bizde de var çok uyanýk. Bir kýsmý futbola yatýrým yapýyor, bir kýsmý da kendine yapýyor. Biz kendine yapanlarý deðil de futbola yatýrým yapanlarý destekleyeceðiz."



- "Her zaman hazýr olmalýsýn"



Þenol Güneþ, hem kendine hem de futbolcularýna her zaman hazýr olmak gerektiðini söylediðini anlattý.



Hem baþarýlý hem de baþarýsýz zamanlarý olduðunu aktaran Güneþ, "Mesela milli takým ile Kore'den geldiðim zaman boþtum. Fatih hocayý Galatasaray'dan aldýlar, beni almadýlar. Ben demem ama hayatta kimseye de minnetim yoktur o konuda. Beþiktaþ'tayken de 'Aman gel' diyorlar. Ben de 'Þimdi olmaz, benim ilkelerim var, iki takým olmaz.' dedim. Bakýn nereden nereye geliyorsunuz. Bir yerde boþken istemiyorlar. Bir yerden doluyken aman gel diyorlar. Onun için siz doðruyu yapacaksýnýz. Ben oyuncuya da söylüyorum. Oðlum seni þimdi oynatmýyorum ama oynattýðým zaman hazýr ol. O þansýný kullanmalýsýn ama dersen ki 'Hoca sen oynattýn ama hazýr deðilim' kusura bakma, kime ne zaman þans geleceði belli deðil. Her zaman hazýr olmalýsýn. Bu hayat için de böyle." deðerlendirmesinde bulundu.



Bakan Kasapoðlu, yok edercesine eleþtirinin yanlýþ olduðunu ve bu sebeple Türk insanýnýn hedefini en yukarýya koymaktan çekindiðini belirtirken, Þenol Güneþ þu yorumda bulundu:



"Þimdi benim hayalim önemli de benim hayalim tek baþýna bir þey ifade etmez. Sizin de hayaliniz var, herkesin hayali var ama ortak olan hayallerimizi önce birleþtirelim. Benim hayalimde farklýlýk olabilir ama ortak hayalde birleþelim. Onun için ortak düþüneceðiz, ortak çalýþacaðýz, ortak duygularýmýzý paylaþacaðýz. Bu olduðu zaman kendini geliþtirirsin. Ekip de öyle bir þey. Her oyuncunun beklentisi var. Biri defans, biri orta saha, biri forvet, biri de oynamýyor. Herkesin görevi var. Herkesin ayný duyguyu, düþünceyi paylaþmasý için doðru ilkeleri koymamýz gerekiyor. Onu yaptýðýmýzda güçlüyüz. Mesela; 3 maç yaptýk. Kolay olan zor bitti, zor olan kolay geçti. Bu bir bütündür."



Kasapoðlu'nun soru cevap bölümüne de içtenlikle yanýt veren Güneþ, zamaný olmadýðý için sadece yürüyüþ yaptýðýný ve yüzme sporuyla ilgilenebildiðini belirtti.



Kariyerinde hiç unutmadýðý maçýn 2002 FIFA Dünya Kupasý'ndaki Senegal karþýlaþmasý olduðunu ifade eden Güneþ, Türkiye'ye gelmiþ en beðendiði yabancý teknik adamýn ise Jupp Derwall olduðunu aktardý.



En iyi yabancý futbolcu sorusuna Þota yanýtýný veren Güneþ, kaleci olarak ise tercihini Datcu'dan yana kullandý.



Bakan Kasapoðlu'nun Hagi-Alex sorusuna "Hagi" diyen Güneþ, Ronaldo-Messi tercihini ise ayýramadýðýný dile getirdi.



Spordaki en büyük mutluluðunu Dünya Kupasý olarak deðerlendiren deneyimli çalýþtýrýcý, en büyük mutsuzluðunu ise Avrupa Þampiyonasý'na gidememek olarak belirterek sözlerini tamamladý.



