Şenol Güneş biletini kesti, gönderiyor!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başlarken, takımdan ayrılacak isimler de netleşemeye başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş biletini kesti, gönderiyor!
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10 Kasım 2022 10:36
Beşiktaş'ta Serik Belediyespor maçı sonrası takımdan ayrılması beklenen ilk isim netleşti.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, savunmaya takviye yapılmasını istiyor. Siyah-beyazlı takımda Tayyip Talha, Saiss, Welinton, Montero ve Emrecan ile birlikte Necip Uysal'ın da bu bölgede oynadığı düşünüldüğünde, 6 isimden en az 1-2'sinin gönderilip yerlerine transfer yapılması planlanıyor.

Gitmeye en yakın isim ise Welinton. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı futbolcunun ara transferde takımdan ayrılması gündemde.

Tecrübeli stoper, bu sezon sadece 2 maçta süre aldı ve toplamda 110 dakika forma giyebildi.

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