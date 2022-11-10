Şenol Güneş biletini kesti, gönderiyor!

Beşiktaş'ta Serik Belediyespor maçı sonrası takımdan ayrılması beklenen ilk isim netleşti.



Beşiktaş'ta Şenol Güneş, savunmaya takviye yapılmasını istiyor. Siyah-beyazlı takımda Tayyip Talha, Saiss, Welinton, Montero ve Emrecan ile birlikte Necip Uysal'ın da bu bölgede oynadığı düşünüldüğünde, 6 isimden en az 1-2'sinin gönderilip yerlerine transfer yapılması planlanıyor.



Gitmeye en yakın isim ise Welinton. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı futbolcunun ara transferde takımdan ayrılması gündemde.



Tecrübeli stoper, bu sezon sadece 2 maçta süre aldı ve toplamda 110 dakika forma giyebildi.





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