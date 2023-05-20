Şenol Güneş beyin yıkıyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı öncesi futbolcuları ile yaptığı konuşmada "Pes etmek yok" mesajı verdi.

Haber; Sözcü
Abone Ol
Şenol Güneş beyin yıkıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mayıs 2023 12:12
Son güncelleme 20 Mayıs 2023 12:43
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'de galibiyet serisini altı maça çıkarmak için Adana Demirspor sınavına bileniyor.

Teknik direktör Şenol Güneş de takımını taktiksel olduğu kadar mental olarak da zorlu maça hazırlıyor. Şenol Güneş, rakiplerinin kazanmasıyla azalan şampiyonluk şansını önemsemiyor, öğrencilerinden galibiyet bekliyor.

''SON ANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ''
Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Son ana kadar mücadele edeceğiz. Sezonu en iyi yerde bitirmek için mutlaka kazanmalıyız" dedi.

Öte yandan Colley ve Salih'in sakatlıktan dönüşü de Şenol Güneş'in elini güçlendirdi. Güneş, son altı maçını kazanan Akdeniz temsilcisine karşı as kadrosuyla sahaya çıkacak

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery