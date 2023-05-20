Şenol Güneş beyin yıkıyor!

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'de galibiyet serisini altı maça çıkarmak için Adana Demirspor sınavına bileniyor.
Teknik direktör Şenol Güneş de takımını taktiksel olduğu kadar mental olarak da zorlu maça hazırlıyor. Şenol Güneş, rakiplerinin kazanmasıyla azalan şampiyonluk şansını önemsemiyor, öğrencilerinden galibiyet bekliyor.
''SON ANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ''
Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Son ana kadar mücadele edeceğiz. Sezonu en iyi yerde bitirmek için mutlaka kazanmalıyız" dedi.
Öte yandan Colley ve Salih'in sakatlıktan dönüşü de Şenol Güneş'in elini güçlendirdi. Güneş, son altı maçını kazanan Akdeniz temsilcisine karşı as kadrosuyla sahaya çıkacak
Teknik direktör Şenol Güneş de takımını taktiksel olduğu kadar mental olarak da zorlu maça hazırlıyor. Şenol Güneş, rakiplerinin kazanmasıyla azalan şampiyonluk şansını önemsemiyor, öğrencilerinden galibiyet bekliyor.
''SON ANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ''
Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Son ana kadar mücadele edeceğiz. Sezonu en iyi yerde bitirmek için mutlaka kazanmalıyız" dedi.
Öte yandan Colley ve Salih'in sakatlıktan dönüşü de Şenol Güneş'in elini güçlendirdi. Güneş, son altı maçını kazanan Akdeniz temsilcisine karşı as kadrosuyla sahaya çıkacak