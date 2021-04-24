Şenol Güneş: 'Beşiktaş'ta kalabilirdim'









A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, beIN Sports ekranlarında Beşiktaş'ta yaşadıklarını anlattı.Kendisine yönelik eleştiriler ve maddi söylentiler nedeniyle ayrıldığını kaydeden Şenol Güneş, "İki takımı yönetmezdim. Beşiktaş'tan ayrılmayabilirdim ama o konuşulanlardan sonra durmanın hem bana, hem kulübe zarar verebileceğini düşündüm." diye konuştu.Beşiktaş'ta yüksek maliyetli bir kadroyla başarısız olduğu eleştirilerine değinen Güneş, "Beşiktaş'ın ilk sağ beki Beck, stoper Rhodolfo, Tosic, Ersan, İsmail, kaleci Tolga. Hangisi pahalı? Buradan satılan oyunculardan para kazandık biz. Biz aldığımız oyuncuları buradan aldık. Negredo ile Lens'i alındığında ben Burak ile Volkan dedim. Volkan oynamıyor, kulübünden atılmış, kulübü yoktu. Anlattığım politika bu. Elinde Falcao varsa, oynatmak zorundasın. 5-10 milyon vermişim, bu kulübü batırıyorum. Büyük para verdin oyuncu, Negredo aldıysam oynatacağım. Güven bekliyor, Cenk bekliyor, Vagner var. Pepe niye gitti? Bunu bildikten sonra bana sorarsanız yanlış yaparsınız. Mario Gomez'i alan da başarılıdır, Negredo'yu alan da yanlıştır." dedi.O dönem Ümraniye'de başarılı bir yapı oluşturduklarını da kaydeden deneyimli hoca, "Beşiktaş'a ilk geldiğimde bana bunu yaptılar. Ümraniye'den Şenol hoca sorumlu dediler, ben 'Tesis müdürü değilim ki' dedim. Başkan da ben de dahil buranın kuralları olsun, kuralları koyalım, biz de uyalım dedim. Oyuncular rahat çalışsınlar dedim. Doğru bildim, uyguladım. Sigara içilmesin, oyuncular rahat etsin dedim. Bir şeyler yapıldı. Biz gittikten sonra doğru görünenler devam eder, sistem budur." ifadelerini kullandı.