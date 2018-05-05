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Şenol Güneş Beşiktaş ile ligde dalya diyecek

Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başında Süper Lig'de 99 maça çıktı. Beşiktaş, Güneş yönetiminde 66 galibiyet ve 20 beraberlik alırken, 13 maçtan mağlup ayrıldı.

Kaynak: AA
Şenol Güneş Beşiktaş ile ligde dalya diyecek
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05 Mayıs 2018 11:15
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 7 Mayıs Pazartesi günü Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibin başında "dalya" heyecanı yaşayacak.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda göreve başlayan Güneş yönetiminde 99 lig mücadelesine çıktı. Şenol Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla siyah-beyazlı ekibin başında 100. kez sahada olacak.

Siyah-beyazlı ekip, 65 yaşındaki teknik direktör yönetiminde 3 sezonda 99 lig maçına çıktı. Bunların 66'sından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 20 karşılaşmayı beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Güneş'in görev yaptığı 3 sezonda rakiplerine 13 kez yenildi. Siyah-beyazlı ekip, Güneş döneminde yüzde 66,6 galibiyet oranı yakaladı.

Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 99 maçta rakip fileleri 207 kez havalandırarak maç başına 2 gol buldu. Siyah-beyazlılar, kalesinde ise 92 gol gördü.

- Güneş ile lig maçları

Beşiktaş'ın Güneş yönetimindeki Süper Lig performansı şöyle:

 Sezon  Maç  Galibiyet  Beraberlik  Yenilgi  Attığı Gol  Yediği Gol  Puan
2017-2018  31  18  59  27  62 
2016-2017  34  23 73  30  77 
2015-2016 34  25  75 35  79 
TOPLAM  99 66  20  13  207  92  218 

- Beşiktaş'ı 2 kez şampiyonluğa taşıdı

Şenol Güneş, görev aldığı 3 sezonda Beşiktaş'ı 2 kez şampiyonluğa taşıdı.

Siyah-beyazlı ekiple ilk sezonu olan 2015-2016'da şampiyonluk kupasını kaldıran tecrübeli teknik adam, geçen sezon da takımına bir kez daha aynı sevinci yaşattı.

Beşiktaş, Güneş yönetiminde bu sezon zirvenin gerisinde kaldı.

- "Dalya"yı buruk kutlayacak

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında "dalya"yı buruk bir şekilde kutlayacak.

Siyah-beyazlı ekibi geride kalan 2 sezonda şampiyonluğa taşıyan Güneş, Galatasaray derbisinde alınan 2-0'lık yenilginin ardından 4. sıraya kadar geriledi.

Tecrübeli teknik adam, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gerilimli günler yaşadı.

Siyah-beyazlı taraftarların, 100. lig maçında Şenol Güneş'e büyük destek vermesi bekleniyor.

 

 

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