Şenol Güneş, Beşiktaş için kontrolden geçti

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş, Beşiktaş için kontrolden geçti
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28 Ekim 2022 15:30
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Deneyimli teknik adama bir dizi test uygulandı.

ŞENOL GÜNEŞ KONTROLDEN GEÇTİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Güneş; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

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