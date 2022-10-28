Şenol Güneş, Beşiktaş için kontrolden geçti

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Deneyimli teknik adama bir dizi test uygulandı.
ŞENOL GÜNEŞ KONTROLDEN GEÇTİ
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Güneş; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.
ŞENOL GÜNEŞ KONTROLDEN GEÇTİ
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Güneş; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.
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