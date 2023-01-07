Şenol Güneş: 'Beşiktaş gibi oynamalıyız'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligdeki Kasımpaşa mücadelesi öncesi öğrencilerine seslendi.



Beşiktaş, ligin ilk 5 haftasının ardından üst üste iki maç kazanmayı başaramadı. Son 10 karşılaşmada, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak şampiyonluk yarışında geride kaldı.



Bu noktada talebelerine uyarıda bulunan Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı;



"Üst üste kazanma alışkanlığını yakalamalıyız. Geçtiğimiz hafta kıymetli bir galibiyet aldık ama bunu daha da değerli hale getirmek bizlerin elinde. Zorlu bir fikstüre giriyoruz, bu süreçten seri galibiyetler ve iyi oyunlar çıkmalıyız. Taraftarın ve camianın bize olan inancı ancak böyle artar. Sizlerden daha fazla özveri, mücadele ve yardımlaşma bekliyorum. Sahada Beşiktaş gibi oynamalıyız. Bunu, bizi izleyen herkese hissettirelim."



Siyah-beyazlı takım, bu akşam (cumartesi) evinde Kasımpaşa'yı ağırladıktan sonra sırasıyla Konyaspor, Ankaragücü (Türkiye Kupası) ve Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.





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