"BENDEN NE İSTİYORSUNUZ?"

"YALAN KONUŞUYORSUN"

"DAHA İYİ OYNAYACAĞIZ, BEN YAPACAĞIM"

Beşiktaş Kulübü, deneyimli teknik direktör Şenol Güneş ile yapılan özel röportajı sosyal medya hesbaından yayınladı.Doğru mesajlar verilmesi gerektiğini kaydeden Güneş, "Bu ülke bizim ülkemiz, bu ülkede insanlar yaşıyor. Bunlara doğru mesajlar vermemiz lazım, doğru mesajlar verirken, özellikle yalan konuşmamak gerek. Kendini değiştiremeyenlerin devlet kurumunda da iş yapmasını yadırgıyorum" dedi.Akhisarspor maçı sonrasında yabancı ihlalini maç öncesini bilmesi eleştirilen teknik adam, "Maçtan sonra söylediğimi, eğer hesabım olsa hiç söylemezdim zaten. Maçı kazanmak için, futbol adına, 3-0 olmasına rağmen kötü oyunu eleştiriyorum. Biz futbol oynamak istiyoruz, benden ne istiyorsunuz siz?" diye konuştu.Deneyimli hoca, "Eleştiri değil ki, hakaret, saygısızlık. terbiyesizlik. Yalan konuşuyorsun, bilmediğini konuşuyorsun. Bulunduğumuz yerden daha iyi durumda olmamız lazım, daha iyi futbol oynamamız lazım, bunu da ben yapacağım" ifadelerini kullandı.