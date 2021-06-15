Şenol Güneş: 'Başınızı kaldırın! Bizim gülmemiz lazım'

Şenol Güneş, İtalya karşısında hayal kırıklığına uğrayan Ay-Yıldızlı oyuncuları Galler sınavına hazırlamak için yoğun çaba harcıyor.



"ÜZÜLMEYİ BIRAKIN!"



Kalan iki maçı kazanarak gruptan çıkmanın hesaplarını yapan deneyimli teknik adam, İtalya yenilgisinin artık unutulmasını istedi, "Üzülmeyi bırakın, bizim hep gülmemiz lazım. Galler öyle sanıldığı gibi kolay bir rakip değil. İtalya maçı kadar zor bir müsabaka oynayacağız" dedi.



EURO 2020'ye İtalya yenilgisiyle başlayan A Milli Takımımız, Galler ve İsviçre maçlarını kazanarak gruptan çıkmayı hedefliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş bu plan doğrultusunda oyuncularını hem fiziksel hem de mental olarak karşılaşmalara hazırlamaya çalışıyor.



"İTALYA'YI AKLINIZDAN ÇIKARIN"



İtalya karşısındaki futbol ve skora çok üzülen oyuncularıyla sık sık toplantı gerçekleştiren Güneş, Galler ve İsviçre ile yapacakları maçların önemine dikkat çekti. Ay-yıldızlı hocanın, "İtalya maçı artık geride kaldı. O maçı unutup, geleceğe bakmalıyız. Niye yenildik, niye böyle oynadık diye üzülüyorsanız zaten doğru yoldayız ama bunu hemen atlatmalıyız. Bizim takım halinde gülmemiz lazım. Herkes bizim gerçek gücümüzün bu olmadığını biliyor. Sadece biz değil, herkes şaşırdı ortaya çıkan sonuca. O nedenle İtalya'yı çıkartın aklınızdan" diye konuştuğu öğrenildi.



"İKİ MAÇ DA ZOR GEÇECEK"



Ay-yıldızlı teknik adam büyük önem kazanan Galler maçıyla ilgili ciddi uyarılarda da bulundu.



İlk maçta İsviçre ile berabere kalan Galler'in dişli bir rakip olduğunu aktaran Şenol Güneş'in, "Rakibimiz herkesin sandığı gibi kolay bir takım değil. Önce bunun farkında olalım. İsviçre gibi bir takımla başa baş oynayarak berabere kaldılar. O maçın sonucu bizim için iyi oldu ama oyuna baktığımızda bizim için sıkıntılı detaylar da var. Bunların üzerinde duracağız. Kalan iki maç da, İtalya maçı kadar zor geçecek. Bunu aklınızdan çıkarmayın ve ona göre kendinizi hazırlayın" ifadelerini kullandığı bildirildi.



