Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetimin "sözleşme uzatma teklifi" yapma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Henüz bir teklif almadığını kaydeden deneyimli teknik adam, "Bana yönetimden gelen resmi bir sözleşme teklifi yok ama böyle bir düşünceleri varmış. Henüz resmi olarak gelmedi. Şu anda kontratı konuşmanın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.
Şenol Güneş ayrıca, Beşiktaş ile sözleşmesini tamamlamasının ardından milli takıma gidebileceğini de kaydetti.
BEŞİKTAŞ KARARI 26 ARALIK'TA ALDI
Fikret Orman başkanlığında toplanan Beşiktaş Yönetim Kurulu oy birliğiyle, teknik direktör Şenol Güneş'e destek vererek sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatma kararı almıştı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir. Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır. Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verilmişti.
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Henüz bir teklif almadığını kaydeden deneyimli teknik adam, "Bana yönetimden gelen resmi bir sözleşme teklifi yok ama böyle bir düşünceleri varmış. Henüz resmi olarak gelmedi. Şu anda kontratı konuşmanın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.
Şenol Güneş ayrıca, Beşiktaş ile sözleşmesini tamamlamasının ardından milli takıma gidebileceğini de kaydetti.
BEŞİKTAŞ KARARI 26 ARALIK'TA ALDI
Fikret Orman başkanlığında toplanan Beşiktaş Yönetim Kurulu oy birliğiyle, teknik direktör Şenol Güneş'e destek vererek sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatma kararı almıştı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir. Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır. Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verilmişti.
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