BEŞİKTAŞ KARARI 26 ARALIK'TA ALDI

Teknik Direktörü, yönetimin "sözleşme uzatma teklifi" yapma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Henüz bir teklif almadığını kaydeden deneyimli teknik adam, "" ifadelerini kullandı.Şenol Güneş ayrıca, Beşiktaş ile sözleşmesini tamamlamasının ardından milli takıma gidebileceğini de kaydetti.Fikret Orman başkanlığında toplanan Beşiktaş Yönetim Kurulu oy birliğiyle, teknik direktör Şenol Güneş'e destek vererek sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatma kararı almıştı.Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir. Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır. Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verilmişti.