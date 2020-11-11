Þenol Güneþ Avrupa Þampiyonasý'ndaki ilk galibiyet için sahada

A Milli Futbol Takýmý Teknik Direktörü Þenol Güneþ, Avrupa Þampiyonasý'ndaki ilk galibiyeti için sahaya çýkacak.
A Milli Futbol Takýmý, Güneþ yönetiminde Avrupa Futbol Þampiyonasý gruplarýnda çýktýðý ilk maçta Ýtalya'ya 3-0 yenildi.
Deneyimli teknik adam, Galler ile yarýn oynanacak EURO 2020 A Grubu ikinci maçýyla milli takýmýn baþýndaki 78. karþýlaþmasýna çýkacak.
Ay-yýldýzlý ekip, milli takýmýn baþýnda ikinci dönemini geçiren Þenol Güneþ yönetiminde, 54'ü resmi, 23'ü özel 77 maç oynadý. Milli takým, Güneþ ile çýktýðý 77 maçta 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 18 yenilgi yaþadý.
Türkiye, Güneþ yönetiminde 120 gol attý, kalesinde 77 gole engel olamadý. - Güneþ yönetiminde 55. resmi maç
A Milli Takým, Þenol Güneþ yönetiminde 54 resmi maç oynadý.
Türkiye, Güneþ idaresinde yaptýðý 54 resmi maçýn 30'unu kazandý, 11'ini yitirdi, 13'ünde ise eþitliði bozamadý.
Bu maçlarda 96 gol atan ay-yýldýzlý ekip, kalesinde 51 gol gördü. - Þenol Güneþ ile 23 özel maç
A Milli Takým, Þenol Güneþ yönetiminde 23 de özel maç oynadý
Türkiye, Güneþ yönetiminde sahaya çýktýðý 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldý. - Þenol Güneþ dönemi milli maçlar
A Milli Futbol Takýmý'nýn Þenol Güneþ yönetiminde yaptýðý maçlar ve sonuçlarý þöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|11.06.2021
|Roma
|EURO 2020
|Ýtalya
|0-3
|03.06.2021
|Paderborn
|Özel
|Moldova
|2-0
|31.05.2021
|Antalya
|Özel
|Gine
|0-0
|27.05.2021
|Antalya
|Özel
|Azerbaycan
|2-1
|30.03.2021
|Ýstanbul
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Letonya
|3-3
|27.03.2021
|Malaga
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Norveç
|3-0
|24.03.2021
|Ýstanbul
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Hollanda
|4-2
|18.11.2020
|Budapeþte
|UEFA Uluslar Ligi
|Macaristan
|0-2
|15.11.2020
|Ýstanbul
|UEFA Uluslar Ligi
|Rusya
|3-2
|11.11.2020
|Ýstanbul
|Özel
|Hýrvatistan
|3-3
|14.10.2020
|Ýstanbul
|UEFA Uluslar Ligi
|Sýrbistan
|2-2
|11.10.2020
|Moskova
|UEFA Uluslar Ligi
|Rusya
|1-1
|07.10.2020
|Köln
|Özel
|Almanya
|3-3
|06.09.2020
|Belgrad
|UEFA Uluslar Ligi
|Sýrbistan
|0-0
|03.09.2020
|Sivas
|UEFA Uluslar Ligi
|Macaristan
|0-1
|17.11.2019
|Andorra
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Andorra
|2-0
|14.11.2019
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Ýzlanda
|0-0
|14.10.2019
|Paris
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Fransa
|1-1
|11.10.2019
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Arnavutluk
|1-0
|10.19.2019
|Kiþinev
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Moldova
|4-0
|07.09.2019
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Andorra
|1-0
|11.06.2019
|Reykjavik
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Ýzlanda
|1-2
|08.06.2019
|Konya
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Fransa
|2-0
|02.06.2019
|Antalya
|Özel
|Özbekistan
|2-0
|30.05.2019
|Antalya
|Özel
|Yunanistan
|2-1
|25.03.2019
|Eskiþehir
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Moldova
|4-0
|22.03.2019
|Ýþkodra
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Arnavutluk
|2-0
|18.02.2004
|Adana
|Özel
|Danimarka
|0-1
|19.11.2003
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Letonya
|2-2
|15.11.2003
|Riga
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Letonya
|0-1
|11.10.2003
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Ýngiltere
|0-0
|09.09.2003
|Dublin
|Özel
|Ýrlanda Cumhuriyeti
|2-2
|06.09.2003
|Vaduz
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Liechtenstein
|3-0
|20.08.2003
|Ankara
|Özel
|Moldova
|2-0
|28.06.2003
|St.Etienne
|FIFA Konfederasyon Kupasý
|Kolombiya
|2-1
|26.06.2003
|Paris
|FIFA Konfederasyon Kupasý
|Fransa
|2-3
|23.06.2003
|St.Etienne
|FIFA Konfederasyon Kupasý
|Brezilya
|2-2
|21.06.2003
|Paris
|FIFA Konfederasyon Kupasý
|Kamerun
|0-1
|19.06.2003
|St.Etienne
|FIFA Konfederasyon Kupasý
|ABD
|2-1
|11.06.2003
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|3-2
|07.06.2003
|Bratislava
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Slovakya
|1-0
|30.04.2003
|Teplice
|Özel
|Çekya
|0-4
|02.04.2003
|Sunderland
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Ýngiltere
|0-2
|12.02.2003
|Ýzmir
|Özel
|Ukrayna
|0-0
|20.11.2002
|Pescara
|Özel
|Ýtalya
|1-1
|16.10.2002
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Liechtenstein
|5-0
|12.10.2002
|Üsküp
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|2-1
|07.09.2002
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Slovakya
|3-0
|21.08.2002
|Trabzon
|Özel
|Gürcistan
|3-0
|29.06.2002
|Daegu
|Dünya Kupasý Finalleri
|Güney Kore
|3-2
|26.06.2002
|Saitama
|Dünya Kupasý Finalleri
|Brezilya
|0-1
|22.06.2002
|Osaka
|Dünya Kupasý Finalleri
|Senegal
|1-0
|18.06.2002
|Miyagi
|Dünya Kupasý Finalleri
|Japonya
|1-0
|13.06.2002
|Seul
|Dünya Kupasý Finalleri
|Çin
|3-0
|09.06.2002
|Incheon
|Dünya Kupasý Finalleri
|Kosta Rika
|1-1
|03.06.2002
|Ulsan
|Dünya Kupasý Finalleri
|Brezilya
|1-2
|23.05.2002
|Hong Kong
|Özel
|Güney Afrika
|0-2
|17.04.2002
|Kerkrade
|Özel
|Þili
|2-0
|26.03.2002
|Bochum
|Özel
|Güney Kore
|0-0
|12.02.2002
|Breda
|Özel
|Ekvador
|0-1
|14.11.2001
|Ýstanbul
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Avusturya
|5-0
|10.11.2001
|Viyana
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Avusturya
|1-0
|06.10.2001
|Kiþinev
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Moldova
|3-0
|05.09.2001
|Ýstanbul
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Ýsveç
|1-2
|01.09.2001
|Bratislava
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Slovakya
|1-0
|15.08.2001
|Oslo
|Özel
|Norveç
|1-1
|06.06.2001
|Bursa
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|3-3
|02.06.2001
|Ýstanbul
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Azerbaycan
|3-0
|25.04.2001
|Gaziantep
|Özel
|Arnavutluk
|0-2
|28.03.2001
|Üsküp
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|2-1
|24.03.2001
|Ýstanbul
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Slovakya
|1-1
|28.02.2001
|Amsterdam
|Özel
|Hollanda
|0-0
|15.11.2000
|Ýstanbul
|Özel
|Fransa
|0-4
|11.10.2000
|Bakü
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Azerbaycan
|1-0
|07.10.2000
|Göteborg
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Ýsveç
|1-1
|02.09.2000
|Ýstanbul
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Moldova
|2-0
|16.08.2000
|Saraybosna
|Özel
|Bosna Hersek
|0-2
Not: Skorlarda ilk takým Türkiye olarak alýnmýþtýr.