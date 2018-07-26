Şenol Güneş: 'Avantajlı bir skor elde ettik'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi eleme turunda B36 Torshavn takımını 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;
"Saha ve zemin bakımından futbolcuların tedirginliği vardı. Ancak oyuncular oyunu benimseyerek başladılar. Pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir ilk yarı oldu. Rakibi sahasında tutmaya çalıştık onda da başarılı olduk.
"YİNE KAZANMAK İSTİYORUZ"
İkinci yarıda da oyuna hakimdik. Kazandık. Avantajlı bir skor elde ettik. Ancak kendi sahamızda ciddi bir şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz. Oyuncu yönünden avantajlı olduğumuz için bunu da iyi kullandık."
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İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;
"Saha ve zemin bakımından futbolcuların tedirginliği vardı. Ancak oyuncular oyunu benimseyerek başladılar. Pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir ilk yarı oldu. Rakibi sahasında tutmaya çalıştık onda da başarılı olduk.
"YİNE KAZANMAK İSTİYORUZ"
İkinci yarıda da oyuna hakimdik. Kazandık. Avantajlı bir skor elde ettik. Ancak kendi sahamızda ciddi bir şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz. Oyuncu yönünden avantajlı olduğumuz için bunu da iyi kullandık."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın