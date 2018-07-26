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Şenol Güneş: "Avantajlı bir skor elde ettik"

UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Şenol Güneş: 'Avantajlı bir skor elde ettik'
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26 Temmuz 2018 23:36
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi eleme turunda B36 Torshavn takımını 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

"Saha ve zemin bakımından futbolcuların tedirginliği vardı. Ancak oyuncular oyunu benimseyerek başladılar. Pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir ilk yarı oldu. Rakibi sahasında tutmaya çalıştık onda da başarılı olduk.

"YİNE KAZANMAK İSTİYORUZ"

İkinci yarıda da oyuna hakimdik. Kazandık. Avantajlı bir skor elde ettik. Ancak kendi sahamızda ciddi bir şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz. Oyuncu yönünden avantajlı olduğumuz için bunu da iyi kullandık."

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