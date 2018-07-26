Şenol Güneş: 'Avantajlı bir skor elde ettik'

Beşiktaş Teknik Direktörü, UEFA Avrupa Ligi eleme turunda B36 Torshavn takımını 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."Saha ve zemin bakımından futbolcuların tedirginliği vardı. Ancak oyuncular oyunu benimseyerek başladılar. Pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir ilk yarı oldu. Rakibi sahasında tutmaya çalıştık onda da başarılı olduk.İkinci yarıda da oyuna hakimdik. Kazandık. Avantajlı bir skor elde ettik. Ancak kendi sahamızda ciddi bir şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz. Oyuncu yönünden avantajlı olduğumuz için bunu da iyi kullandık."