Şenol Güneş: "Atiba, Trabzonspor'a gidecekti!"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Şenol Güneş: 'Atiba, Trabzonspor'a gidecekti!'
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01 Aralık 2020 18:55
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson için bir itirafta bulundu.

Beşiktaş'ın deplasmanda 4-3 kazandığı Fenerbahçe derbisine değinen Güneş, siyah-beyazlı takımın ortaya koyduğu üstün mücadelesiyle sarı-lacivertlilerin önüne geçtiğini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörlüğü döneminde, Atiba Hutchinson'ın takımdan ayrılmak üzere olduğunu dile getiren Şenol Güneş "Atiba, Trabzonspor'a transfer oluyordu. Kadroda kalması konusunda ısrarcı oldum ve ayrılmasına izin vermedim" dedi.



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