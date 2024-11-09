Şenol Güneş: 'Artık yeter!'

Trendyol Süper Lig'de bugün Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.
Sezona iyi başlayamayan ve son iki maçını kaybederek 10 maç sonunda 12 puanla 11. sırada bulunan bordo-mavililer seri galibiyetler için ilk adımı atmak istiyor.
Oyuncularıyla bir toplantı yapan Şenol Güneş'in şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Sezonun 10 maçına baktığımızda gerçek Trabzonspor'un çok gerisindeyiz. Her şeyden önce kazanma alışkanlığını tekrar kazanmamız gerekiyor. Kredimizi tamamen tükettik. Artık taraftarımızı mutlu edecek sonuçlara imza atmamız gerekiyor. Bahane üretecek durumda değiliz. Tek düşünceniz kazanmak olsun ve sahada son ana kadar mücadele edin."
Şenol Güneş ilk 11'in değişilmez isimleri Banza ve Pedro Malheiro'ya kart uyarısında bulundu. Bordo-mavili takımın teknik patronunun, "Her oyuncuma olduğu gibi size de çok ihtiyacım var. Hakeme gereksiz itirazlarda bulunmayın. Kart görüp cezalı duruma düşmeyin" dediği bildirildi.
Sezona iyi başlayamayan ve son iki maçını kaybederek 10 maç sonunda 12 puanla 11. sırada bulunan bordo-mavililer seri galibiyetler için ilk adımı atmak istiyor.
Oyuncularıyla bir toplantı yapan Şenol Güneş'in şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Sezonun 10 maçına baktığımızda gerçek Trabzonspor'un çok gerisindeyiz. Her şeyden önce kazanma alışkanlığını tekrar kazanmamız gerekiyor. Kredimizi tamamen tükettik. Artık taraftarımızı mutlu edecek sonuçlara imza atmamız gerekiyor. Bahane üretecek durumda değiliz. Tek düşünceniz kazanmak olsun ve sahada son ana kadar mücadele edin."
Şenol Güneş ilk 11'in değişilmez isimleri Banza ve Pedro Malheiro'ya kart uyarısında bulundu. Bordo-mavili takımın teknik patronunun, "Her oyuncuma olduğu gibi size de çok ihtiyacım var. Hakeme gereksiz itirazlarda bulunmayın. Kart görüp cezalı duruma düşmeyin" dediği bildirildi.