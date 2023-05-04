Şenol Güneş: "Artık her maçımız final gibi"

Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, futbolcularından derbi zaferinin rehavetinden çıkıp Antalya maçına odaklanmalarını istedi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: 'Artık her maçımız final gibi'
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04 Mayıs 2023 10:12
Galatasaray galibiyeti ile moral bulan ve şampiyonluk umutlarını sürdüren Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Teknik direktör Şenol Güneş sık sık futbolcularını uyararak derbi zaferi sonrası rehavete kapılmamaları gerektiğini dile getirdi.

Ligde dört maçları kaldığını belirten Güneş, "Artık her maçımız final... Oynayacağımız rakipler de çok iyi takımlar. Antalyaspor deplasmanda Karagümrük'ü yenmeyi başarmış bir takım. Deplasmanda oynayacağımız bu maç üst düzey bir mücadeleye sahne olacak. Galatasaray maçında olduğu gibi oynarsak kazanmamamız için hiçbir neden yok" dedi.

Öte yandan Güneş'in Antalya'daki maça derbideki kadroyla çıkması bekleniyor. 

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