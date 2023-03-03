Şenol Güneş: "Artık ayağa kalkmalıyız"

Beşiktaş'ta zirve yarışından uzak kalmanın vermiş olduğu hayal kırıklığını yaşayan Şenol Güneş, takımla kısa bir toplantı yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: 'Artık ayağa kalkmalıyız'
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03 Mart 2023 10:22
Beşiktaş'ta Valerien Ismael sonrasında takımın başına geçen Şenol Güneş henüz istediği sonuçları alamadı.

Zirve yarışından uzak kalmanın vermiş olduğu hayal kırıklığını yaşayan tecrübeli hoca, takımla kısa bir toplantı yaptı.

"ARTIK HATA YAPMA ŞANSIMIZ YOK!"

Öğrencilerine uyarılarda bulunan Şenol Güneş'in, "Artık hata yapma şansımız yok. Ayağa kalkmalıyız ve taraftarın istediği oyunu sahaya yansıtarak galibiyetleri almalıyız" dediği öğrenildi. 

 

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