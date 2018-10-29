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Şenol Güneş: "Artık ayağa kalkma zamanı"

Beşiktaş teknik direktörü Güneş, Çaykur Rizespor maçını yeniden varolma maçı olarak görüyor.

Kaynak: Milliyet
Şenol Güneş: 'Artık ayağa kalkma zamanı'
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29 Ekim 2018 05:38
Ligde son iki maçından bir puan çıkaran, son dört karşılaşmasından da üç puan alamayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçıyla bu durumu tersine çevirmek istiyor. Siyah-beyazlılar yeni bir sayfa açmak isterken, tribünlerin kendilerine karşı olan tutumunu da değiştirmek için sahadan başarıyla ayrılmak için çabalayacak.

Bu konuda kafasını en çok yoran isimlerin başında gelen teknik direktör Şenol Güneş, bugünkü karşılaşma öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak, üç puana giden yolu anlattı. Öğrencilerini moral ve taktik açısından Çaykur Rizespor maçına hazırlayan Güneş'in, "Artık ayağa kalkma zamanı" dediği bildirildi.

'Ciddiye almalıyız'

Bugünkü rakibin, ligin dibinden kurtulmak için mücadele ettiğini hatırlatan siyah-beyazlıların teknik patronunun, "Rakibimizin başında başarılı bir teknik adam var. Kesinlikle rakibi ve oyunu ciddiye almalıyız. Genk maçında birbirinizden çok kopuk oynadınız. Şimdi aranızdaki mesafeleri daha kısa tutmalıyız. Uzun toplar yerine ayağa kısa paslarla rakip kaleye gitmeliyiz" diye konuştuğu vurgulandı.

Çaykur Rizespor maçının kazanılması durumunda, takım üzerindeki olumsuz havanın da dağılacağını belirten deneyimli teknik adamın "Yeni bir başlangıç yapmalıyız. Zor bir dönemden geçiyoruz ve bunu aşabilmek bizlerin elinde olan bir şey ve aşacağımıza da inanıyorum" ifadelerini kullandığı bildirildi.

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