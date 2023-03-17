Şenol Güneş: 'Arthur Masuaku'yu örnek alın'

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.



Kendilerinden beklenen performansı bir türlü veremeyen öğrencilerini uyaran tecrübeli teknik adam, Arthur Masuaku'yu örnek gösterdi.



Kongolu sol bekin büyük bir ilerleme kaydettiğinin altını çizen Güneş, "Burada hiçbirinize karşı herhangi bir ön yargımız yok. Bunun en büyük örneği de Masuaku... Eksiklerini gerek sizlerle, gerek medya ile paylaştım. Yanlışlarınızı terse çevirmek sizin elinizde. Masuaku bu anlamda iyi bir örnek. Böyle olduğu sürece onunla devam edeceğiz. Herkesin durumdan ders çıkarması ve buna göre hareket etmesini bekliyorum. Normal olan bu..." diye konuştu.





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