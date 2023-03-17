Şenol Güneş: "Arthur Masuaku'yu örnek alın"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncularına Arthur Masuaku'yu örnek gösterdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şenol Güneş: 'Arthur Masuaku'yu örnek alın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2023 12:21
Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Kendilerinden beklenen performansı bir türlü veremeyen öğrencilerini uyaran tecrübeli teknik adam, Arthur Masuaku'yu örnek gösterdi.

Kongolu sol bekin büyük bir ilerleme kaydettiğinin altını çizen Güneş, "Burada hiçbirinize karşı herhangi bir ön yargımız yok. Bunun en büyük örneği de Masuaku... Eksiklerini gerek sizlerle, gerek medya ile paylaştım. Yanlışlarınızı terse çevirmek sizin elinizde. Masuaku bu anlamda iyi bir örnek. Böyle olduğu sürece onunla devam edeceğiz. Herkesin durumdan ders çıkarması ve buna göre hareket etmesini bekliyorum. Normal olan bu..." diye konuştu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery