Şenol Güneş: 'Arda ve Taylan'a kapımız açık'

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Günel, Galatasaray forması giyen Arda Turan ve Taylan Antalyalı hakkında konuştu.Arda Turan'a A Milli Takım'ın kapılarının açık olduğunu ifade eden Güneş, "Arda Turan da daha önce beyanlarımı kullandım. Çok beğendiğim Türkiye'nin en iyi oyuncularının başında gelir. Maalesef onun da bizim de istemediğimiz şekilde düşüşe geçti.Bu gayretin hem oyuncu hem karakter olarak üst seviyede olacağını düşünüyoruz. Bizim ihtiyacımız olursa hiçbir oyuncuya kapımızı kapatmayız. İnşallah takımlarında iyi oynarlar, bizim de ihtiyacımız olduğu zaman değerlendiririz" dedi.Galatasaray'daki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Taylan Antalyalı'nın A Milli Takım'a davet edilmemesini de yorumlayan Şenol Güneş, "Taylan, Erzurum'dayken de takip ettiğimiz bir oyuncuydu.Kasım ayında maçlar biteceği için önümüzde zaman var. Çalışmalarına devam etsin" ifadelerini kullandı.