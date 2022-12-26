Şenol Güneş aradı, Ozan Tufan kabul etti!

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunduğu konuşulan Ozan Tufan için Şenol Güneş devreye girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Şenol Güneş aradı, Ozan Tufan kabul etti!
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26 Aralık 2022 09:05
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Ozan Tufan'ı teknik direktör Şenol Güneş bizzat aradı.

Sabah'ın haberine göre; tecrübeli futbolcu, üzerinde büyük emeği olan Güneş'e "Kulübümle anlaşırsanız gelirim hocam" yanıtını verdi.

Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Ancak Ozan'ı sezon başında 3 milyon Euro'ya alan Hull City, 2.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. 

 
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