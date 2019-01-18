Şenol Güneş, Adriano ile görüştü; 'Kalıyor'

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta yapılacak olan transferler kadar takımdan gönderilecek isimler üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Bu isimlerden biri de Adriano.Transfer döneminin başında Şenol Güneş ile yaptığı görüşmede "Takımdan ayrılabilir" diyen Adriano, Şenol Güneş ile dün bir kez daha bir araya geldi. Adriano ile yaptığı görüşmede, geleceği hakkındaki fikrini soran Güneş, "Takımdan ayrılacak mısın? Şayet ayrılacaksan ona göre planlama yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Güneş ile yaptığı görüşmede, "Takımda kalmak istiyorum, bu benim düşüncem ancak yönetimin düşüncesini bilmiyorum" diyerek siyah-beyazlı takımda kalmak istediğini dile getirdi.Adriano ile yaptığı görüşmenin ardından siyah-beyazlı yönetim ile görüşen Şenol Güneş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı futbolcunun takımda kalmasına yönelik görüş bildirdi.