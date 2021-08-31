Şenol Güneş, A Milli Takım'la 80. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karadağ ile yarın oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 80. karşılaşmasına çıkacak.
Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde, 56'sı resmi, 23'ü özel, toplam 79 maç oynarken, bu müsabakalarda 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde 121 gol attı, kalesinde 82 gole engel olamadı.
Güneş yönetiminde 57. resmi maç
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 56 resmi maç oynadı.
Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 56 resmi maçın 30'unu kazandı, 13'ünü yitirdi, 13'ünde de eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 97 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 56 gol gördü.
Şenol Güneş ile 23 özel maç
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 özel karşılaşmaya çıktı.
Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
Şenol Güneş dönemi milli maçlar
A Milli Futbol Takımı'nın Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde, 56'sı resmi, 23'ü özel, toplam 79 maç oynarken, bu müsabakalarda 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde 121 gol attı, kalesinde 82 gole engel olamadı.
Güneş yönetiminde 57. resmi maç
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 56 resmi maç oynadı.
Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 56 resmi maçın 30'unu kazandı, 13'ünü yitirdi, 13'ünde de eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 97 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 56 gol gördü.
Şenol Güneş ile 23 özel maç
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 özel karşılaşmaya çıktı.
Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
Şenol Güneş dönemi milli maçlar
A Milli Futbol Takımı'nın Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|20.06.2021
|Bakü
|EURO 2020
|İsviçre
|1-3
|16.06.2021
|Bakü
|EURO 2020
|Galler
|0-2
|11.06.2021
|Roma
|EURO 2020
|İtalya
|0-3
|03.06.2021
|Paderborn
|Özel
|Moldova
|2-0
|31.05.2021
|Antalya
|Özel
|Gine
|0-0
|27.05.2021
|Antalya
|Özel
|Azerbaycan
|2-1
|30.03.2021
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|Letonya
|3-3
|27.03.2021
|Malaga
|Dünya Kupası Elemeleri
|Norveç
|3-0
|24.03.2021
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|Hollanda
|4-2
|18.11.2020
|Budapeşte
|UEFA Uluslar Ligi
|Macaristan
|0-2
|15.11.2020
|İstanbul
|UEFA Uluslar Ligi
|Rusya
|3-2
|11.11.2020
|İstanbul
|Özel
|Hırvatistan
|3-3
|14.10.2020
|İstanbul
|UEFA Uluslar Ligi
|Sırbistan
|2-2
|11.10.2020
|Moskova
|UEFA Uluslar Ligi
|Rusya
|1-1
|07.10.2020
|Köln
|Özel
|Almanya
|3-3
|06.09.2020
|Belgrad
|UEFA Uluslar Ligi
|Sırbistan
|0-0
|03.09.2020
|Sivas
|UEFA Uluslar Ligi
|Macaristan
|0-1
|17.11.2019
|Andorra
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Andorra
|2-0
|14.11.2019
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|İzlanda
|0-0
|14.10.2019
|Paris
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Fransa
|1-1
|11.10.2019
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Arnavutluk
|1-0
|10.19.2019
|Kişinev
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Moldova
|4-0
|07.09.2019
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Andorra
|1-0
|11.06.2019
|Reykjavik
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|İzlanda
|1-2
|08.06.2019
|Konya
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Fransa
|2-0
|02.06.2019
|Antalya
|Özel
|Özbekistan
|2-0
|30.05.2019
|Antalya
|Özel
|Yunanistan
|2-1
|25.03.2019
|Eskişehir
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Moldova
|4-0
|22.03.2019
|İşkodra
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Arnavutluk
|2-0
|18.02.2004
|Adana
|Özel
|Danimarka
|0-1
|19.11.2003
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Letonya
|2-2
|15.11.2003
|Riga
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Letonya
|0-1
|11.10.2003
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|İngiltere
|0-0
|09.09.2003
|Dublin
|Özel
|İrlanda Cumhuriyeti
|2-2
|06.09.2003
|Vaduz
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Liechtenstein
|3-0
|20.08.2003
|Ankara
|Özel
|Moldova
|2-0
|28.06.2003
|St.Etienne
|FIFA Konfederasyon Kupası
|Kolombiya
|2-1
|26.06.2003
|Paris
|FIFA Konfederasyon Kupası
|Fransa
|2-3
|23.06.2003
|St.Etienne
|FIFA Konfederasyon Kupası
|Brezilya
|2-2
|21.06.2003
|Paris
|FIFA Konfederasyon Kupası
|Kamerun
|0-1
|19.06.2003
|St.Etienne
|FIFA Konfederasyon Kupası
|ABD
|2-1
|11.06.2003
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|3-2
|07.06.2003
|Bratislava
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Slovakya
|1-0
|30.04.2003
|Teplice
|Özel
|Çekya
|0-4
|02.04.2003
|Sunderland
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|İngiltere
|0-2
|12.02.2003
|İzmir
|Özel
|Ukrayna
|0-0
|20.11.2002
|Pescara
|Özel
|İtalya
|1-1
|16.10.2002
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Liechtenstein
|5-0
|12.10.2002
|Üsküp
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|2-1
|07.09.2002
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Slovakya
|3-0
|21.08.2002
|Trabzon
|Özel
|Gürcistan
|3-0
|29.06.2002
|Daegu
|Dünya Kupası Finalleri
|Güney Kore
|3-2
|26.06.2002
|Saitama
|Dünya Kupası Finalleri
|Brezilya
|0-1
|22.06.2002
|Osaka
|Dünya Kupası Finalleri
|Senegal
|1-0
|18.06.2002
|Miyagi
|Dünya Kupası Finalleri
|Japonya
|1-0
|13.06.2002
|Seul
|Dünya Kupası Finalleri
|Çin
|3-0
|09.06.2002
|Incheon
|Dünya Kupası Finalleri
|Kosta Rika
|1-1
|03.06.2002
|Ulsan
|Dünya Kupası Finalleri
|Brezilya
|1-2
|23.05.2002
|Hong Kong
|Özel
|Güney Afrika
|0-2
|17.04.2002
|Kerkrade
|Özel
|Şili
|2-0
|26.03.2002
|Bochum
|Özel
|Güney Kore
|0-0
|12.02.2002
|Breda
|Özel
|Ekvador
|0-1
|14.11.2001
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|Avusturya
|5-0
|10.11.2001
|Viyana
|Dünya Kupası Elemeleri
|Avusturya
|1-0
|06.10.2001
|Kişinev
|Dünya Kupası Elemeleri
|Moldova
|3-0
|05.09.2001
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|İsveç
|1-2
|01.09.2001
|Bratislava
|Dünya Kupası Elemeleri
|Slovakya
|1-0
|15.08.2001
|Oslo
|Özel
|Norveç
|1-1
|06.06.2001
|Bursa
|Dünya Kupası Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|3-3
|02.06.2001
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|Azerbaycan
|3-0
|25.04.2001
|Gaziantep
|Özel
|Arnavutluk
|0-2
|28.03.2001
|Üsküp
|Dünya Kupası Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|2-1
|24.03.2001
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|Slovakya
|1-1
|28.02.2001
|Amsterdam
|Özel
|Hollanda
|0-0
|15.11.2000
|İstanbul
|Özel
|Fransa
|0-4
|11.10.2000
|Bakü
|Dünya Kupası Elemeleri
|Azerbaycan
|1-0
|07.10.2000
|Göteborg
|Dünya Kupası Elemeleri
|İsveç
|1-1
|02.09.2000
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|Moldova
|2-0
|16.08.2000
|Saraybosna
|Özel
|Bosna Hersek
|0-2