Þenol Güneþ, A Milli Takým'la 74. maçýnda

A Milli Futbol Takýmý Teknik Direktörü Þenol Güneþ, Azerbaycan ile oynanacak hazýrlýk maçýyla ay-yýldýzlý ekibin baþýnda 74. karþýlaþmasýna çýkacak.
Milli takýmýn baþýnda ikinci dönemini geçiren Þenol Güneþ yönetiminde ay-yýldýzlý ekip, 53'ü resmi, 20'si özel 73 maç oynadý. Milli takým, Güneþ ile çýktýðý 73 maçta 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaþadý.
Türkiye, Güneþ yönetiminde 116 gol attý, kalesinde 73 gole engel olamadý.Þenol Güneþ ile 21. özel maç
A Milli Takým, Þenol Güneþ yönetiminde 21. özel maçýna Azerbaycan karþýsýnda çýkacak.
Türkiye, Güneþ yönetiminde sahaya çýktýðý 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaþadý. Güneþ yönetiminde 53 resmi maç
A Milli Takým, Þenol Güneþ yönetiminde 53 resmi maç oynadý.
Türkiye, Güneþ idaresinde oynadýðý 53 resmi maçýn 30'unu kazandý, 10'unu yitirdi, 13'ünde ise eþitliði bozamadý.
Bu maçlarda 96 gol atan ay-yýldýzlý ekip, kalesinde 48 gol gördü. Þenol Güneþ dönemi milli maçlar
A Milli Futbol Takýmý'nýn, Þenol Güneþ yönetiminde yaptýðý maçlar ve sonuçlarý þöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|30.03.2021
|Ýstanbul
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Letonya
|3-3
|27.03.2021
|Malaga
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Norveç
|3-0
|24.03.2021
|Ýstanbul
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Hollanda
|4-2
|18.11.2020
|Budapeþte
|UEFA Uluslar Ligi
|Macaristan
|0-2
|15.11.2020
|Ýstanbul
|UEFA Uluslar Ligi
|Rusya
|3-2
|11.11.2020
|Ýstanbul
|Özel
|Hýrvatistan
|3-3
|14.10.2020
|Ýstanbul
|UEFA Uluslar Ligi
|Sýrbistan
|2-2
|11.10.2020
|Moskova
|UEFA Uluslar Ligi
|Rusya
|1-1
|07.10.2020
|Köln
|Özel
|Almanya
|3-3
|06.09.2020
|Belgrad
|UEFA Uluslar Ligi
|Sýrbistan
|0-0
|03.09.2020
|Sivas
|UEFA Uluslar Ligi
|Macaristan
|0-1
|17.11.2019
|Andorra
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Andorra
|2-0
|14.11.2019
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Ýzlanda
|0-0
|14.10.2019
|Paris
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Fransa
|1-1
|11.10.2019
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Arnavutluk
|1-0
|10.19.2019
|Kiþinev
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Moldova
|4-0
|07.09.2019
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Andorra
|1-0
|11.06.2019
|Reykjavik
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Ýzlanda
|1-2
|08.06.2019
|Konya
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Fransa
|2-0
|02.06.2019
|Antalya
|Özel
|Özbekistan
|2-0
|30.05.2019
|Antalya
|Özel
|Yunanistan
|2-1
|25.03.2019
|Eskiþehir
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Moldova
|4-0
|22.03.2019
|Ýþkodra
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Arnavutluk
|2-0
|18.02.2004
|Adana
|Özel
|Danimarka
|0-1
|19.11.2003
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Letonya
|2-2
|15.11.2003
|Riga
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Letonya
|0-1
|11.10.2003
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Ýngiltere
|0-0
|09.09.2003
|Dublin
|Özel
|Ýrlanda Cumhuriyeti
|2-2
|06.09.2003
|Vaduz
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Liechtenstein
|3-0
|20.08.2003
|Ankara
|Özel
|Moldova
|2-0
|28.06.2003
|St.Etienne
|FIFA Konfederasyon Kupasý
|Kolombiya
|2-1
|26.06.2003
|Paris
|FIFA Konfederasyon Kupasý
|Fransa
|2-3
|23.06.2003
|St.Etienne
|FIFA Konfederasyon Kupasý
|Brezilya
|2-2
|21.06.2003
|Paris
|FIFA Konfederasyon Kupasý
|Kamerun
|0-1
|19.06.2003
|St.Etienne
|FIFA Konfederasyon Kupasý
|ABD
|2-1
|11.06.2003
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|3-2
|07.06.2003
|Bratislava
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Slovakya
|1-0
|30.04.2003
|Teplice
|Özel
|Çekya
|0-4
|02.04.2003
|Sunderland
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Ýngiltere
|0-2
|12.02.2003
|Ýzmir
|Özel
|Ukrayna
|0-0
|20.11.2002
|Pescara
|Özel
|Ýtalya
|1-1
|16.10.2002
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Liechtenstein
|5-0
|12.10.2002
|Üsküp
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|2-1
|07.09.2002
|Ýstanbul
|Avrupa Þampiyonasý Elemeleri
|Slovakya
|3-0
|21.08.2002
|Trabzon
|Özel
|Gürcistan
|3-0
|29.06.2002
|Daegu
|Dünya Kupasý Finalleri
|Güney Kore
|3-2
|26.06.2002
|Saitama
|Dünya Kupasý Finalleri
|Brezilya
|0-1
|22.06.2002
|Osaka
|Dünya Kupasý Finalleri
|Senegal
|1-0
|18.06.2002
|Miyagi
|Dünya Kupasý Finalleri
|Japonya
|1-0
|13.06.2002
|Seul
|Dünya Kupasý Finalleri
|Çin
|3-0
|09.06.2002
|Incheon
|Dünya Kupasý Finalleri
|Kosta Rika
|1-1
|03.06.2002
|Ulsan
|Dünya Kupasý Finalleri
|Brezilya
|1-2
|23.05.2002
|Hong Kong
|Özel
|Güney Afrika
|0-2
|17.04.2002
|Kerkrade
|Özel
|Þili
|2-0
|26.03.2002
|Bochum
|Özel
|Güney Kore
|0-0
|12.02.2002
|Breda
|Özel
|Ekvador
|0-1
|14.11.2001
|Ýstanbul
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Avusturya
|5-0
|10.11.2001
|Viyana
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Avusturya
|1-0
|06.10.2001
|Kiþinev
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Moldova
|3-0
|05.09.2001
|Ýstanbul
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Ýsveç
|1-2
|01.09.2001
|Bratislava
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Slovakya
|1-0
|15.08.2001
|Oslo
|Özel
|Norveç
|1-1
|06.06.2001
|Bursa
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|3-3
|02.06.2001
|Ýstanbul
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Azerbaycan
|3-0
|25.04.2001
|Gaziantep
|Özel
|Arnavutluk
|0-2
|28.03.2001
|Üsküp
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|2-1
|24.03.2001
|Ýstanbul
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Slovakya
|1-1
|28.02.2001
|Amsterdam
|Özel
|Hollanda
|0-0
|15.11.2000
|Ýstanbul
|Özel
|Fransa
|0-4
|11.10.2000
|Bakü
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Azerbaycan
|1-0
|07.10.2000
|Göteborg
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Ýsveç
|1-1
|02.09.2000
|Ýstanbul
|Dünya Kupasý Elemeleri
|Moldova
|2-0
|16.08.2000
|Saraybosna
|Özel
|Bosna Hersek
|0-2
Not: Skorlarda ilk takým Türkiye olarak alýnmýþtýr.