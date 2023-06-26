Şenol Güneş 5 transfer istiyor

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi yol haritası belirlenme aşamasındayken, teknik direktör Şenol Güneş'in istekleri belli oldu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş 5 transfer istiyor
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26 Haziran 2023 08:46
Beşiktaş yönetimi teknik direktör Şenol Güneş ile masaya oturacak. Siyah beyazlılar yeni sezonda yapılması gereken transfer çalışmaları için scout ekibinin ve Futbol direktörü Ceyhun Kazancı'nın hazırladığı yeni transfer listesini tek tek analiz ederek fikir alış verişinde bulunacak.

TAVAN FİYAT KONUSUNDA TİTİZ ÇALIŞMA

Tavan ve taban fiyat konusunda titiz çalıştıklarını belirten futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda karar alacaklarını belirtti.

ÖNCELİK STOPERE TAKVİYE

Güneş, 5 ayrı pozisyona oyuncu gerektiğinin altını çizerken kapsamlı bir rapor hazırlamıştı. Bu rapor doğrultusunda çalışan yönetim 9 kişilik Transfer listesini hazırladı ve kararı Güneş'in isteğine bıraktı. Tecrübeli teknik adam, takımdan ayrılacağını ifade eden Saiss'in yerine önceliğin stoper olduğunu vurgularken sezon başı kampına defans oyuncusunun yetiştirilmesini istedi.



 
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