Şenol Güneş: '4 yetmez fazlası lazım!'

Ligde ikincilik iddiasını sürdüren Beşiktaş'ta transfer dosyasını Adana Demirspor maçı öncesi açmak istemeyen teknik direktör Şenol Güneş, 4-1'lik galibiyetin ardından ekibiyle Ümraniye'de toplandı.
1 gün dinlendikten sonra gelecek sezon için planını netleştiren tecrübeli çalıştırıcı, daha önce belirlenen 4 takviyenin üstüne yenilerini ekledi. Sağ stoper, ön libero, sol kanat ve 10 numara transferlerini kafaya çoktan yazan 70 yaşındaki hoca, gidecek oyuncular ve kadro derinliği açısından 7-8 ismin alınması gerektiğini düşünüyor.
TRANSFER EKİBİNİN ÖNERDİĞİ İSİMLERİ DEĞERLENDİRDİ
4 mevkiye ek olarak Güneş; sağ kanat, rotasyona bir forvet ve Ersin Destanoğlu'nun durumuna bağlı olarak yedek kaleci çalışması yapılmasını istedi. Transfer ekibinin önerilerini de bizzat ekibiyle değerlendirmeye başlayan tecrübeli teknik adam, kısa süre içerisinde listedeki oyuncularla ilgili kesin kararını iletecek. Transferde geç kalınmasını istemeyen Güneş'in, yönetime bu isteğini özel olarak da vurgulayacağı kaydedildi.
GİDECEKLER BELLİ OLDU
Şenol Güneş'in sözleşmesi bitecek olan Welinton, Maxim, N'Koudou, Dele Alli ve Atiba dışında da kontratı bulunan ancak kiralık ya da bonservisle gönderilebilir bulduğu isimlere dair kafasında fikir oluşturduğu belirtildi. Bunlar arasında Kerem Atakan Kesgin, Berkay Vardar'ın kiralık; Jackson Muleka ile Francisco Montero'nun ise kulübün menfaatlerine uygun teklifler gelmesi halinde bonservisle gönderebileceği kanaatinde olduğu kaydedildi.
1 gün dinlendikten sonra gelecek sezon için planını netleştiren tecrübeli çalıştırıcı, daha önce belirlenen 4 takviyenin üstüne yenilerini ekledi. Sağ stoper, ön libero, sol kanat ve 10 numara transferlerini kafaya çoktan yazan 70 yaşındaki hoca, gidecek oyuncular ve kadro derinliği açısından 7-8 ismin alınması gerektiğini düşünüyor.
TRANSFER EKİBİNİN ÖNERDİĞİ İSİMLERİ DEĞERLENDİRDİ
4 mevkiye ek olarak Güneş; sağ kanat, rotasyona bir forvet ve Ersin Destanoğlu'nun durumuna bağlı olarak yedek kaleci çalışması yapılmasını istedi. Transfer ekibinin önerilerini de bizzat ekibiyle değerlendirmeye başlayan tecrübeli teknik adam, kısa süre içerisinde listedeki oyuncularla ilgili kesin kararını iletecek. Transferde geç kalınmasını istemeyen Güneş'in, yönetime bu isteğini özel olarak da vurgulayacağı kaydedildi.
GİDECEKLER BELLİ OLDU
Şenol Güneş'in sözleşmesi bitecek olan Welinton, Maxim, N'Koudou, Dele Alli ve Atiba dışında da kontratı bulunan ancak kiralık ya da bonservisle gönderilebilir bulduğu isimlere dair kafasında fikir oluşturduğu belirtildi. Bunlar arasında Kerem Atakan Kesgin, Berkay Vardar'ın kiralık; Jackson Muleka ile Francisco Montero'nun ise kulübün menfaatlerine uygun teklifler gelmesi halinde bonservisle gönderebileceği kanaatinde olduğu kaydedildi.