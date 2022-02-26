Şenol Fidan: 'Son vuruşu iyi yapan kazandı'

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücün'e 1-0 yenilen Tuzlaspor'un teknik direktörü Şenol Fidan, maçı son vuruşu iyi yapan takımın kazandığını söyledi.



Maçta çok sayıda pas hataları yaptıklarını anlatan Fidan, "Bu hatalar istediğimiz oyunu oynamaya izin vermedi. Hakem arkadaşın da göstermiş olduğu müsamaha da var. Temaslı oyunda rakipten iki oyuncunun sarı kart görmesi lazımdı. Hakem bunları pas geçince rakip daha da yükseldi. Maçı en son vuruşu iyi yapan takım kazandı diye düşünüyorum. Yenilgi tabii ki üzüntü oluşturdu. Önümüzde eksik bir Boluspor maçı var. O maçı kazanıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.









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