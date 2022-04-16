Şenol Fidan: 'Son derece önemli maçı kazandık'

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Tuzlaspor'un teknik direktörü Şenol Fidan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fidan, "Bugün son derece önemli maçı kazandık. Ligin son 7 haftasında rakiplerle olan puan farkını açıp onlardan uzaklaşmak istiyorduk. Gençlerbirliği ile aynı puanda olmamız bizi motivasyon olarak ileri taşıdı. Mükemmel bir ilk yarı oynadık. Skoru da alınca ikinci yarıda ayağa paslarla aktif dinlenme ile 90 dakikayı tamamlamak istedik. Bu saatten sonra önemli olan sonuçtu, sonucu aldığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.





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