Şenol Fidan: 'Puanla döndüğümüz için mutluyuz'

Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, 1-1 sona eren BB Erzurumspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada maçın başında buldukları golü korumaya çalıştıklarını dile getirdi.



"Erzurum'dan puanla döndüğümüz için mutluyuz." diyen Fidan, şu ifadeleri kullandı:



"Maçın başında bulduğumuz golü koruma iç güdüsüyle hareket ettik. Yüksek rakımdan da etkilendik. Özellikle saha içinde gözlemlediğimiz durum bu. Bu konudan muzdarip olan arkadaşlarımıza soyunma odasında ilk müdahale yapıldı. Saha içinde doğru durduğumuzu düşünüyorum. Bazen güzel oyun değil, doğru oyun sizi götürür. Erzurum'da doğru durarak 1 puan aldığımız için futbolcularımızı kutluyorum."





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