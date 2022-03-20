Şenol Fidan: "Kötü savunma yaptık"

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bandırmaspor'a 3-1 mağlup olan Tuzlaspor'da, teknik sorumlu Şenol Fidan maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şenol Fidan: 'Kötü savunma yaptık'
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20 Mart 2022 17:21
Spor Toto 1. Lig'iin 29. haftasında deplasmanda Royal Halı Bandırmaspor'a 3-1 mağlup olan Tuzlaspor'da teknik sorumlu Şenol Fidan,  savunma anlamında iyi olmadıklarını aktardı.

Bandırmaspor'un istekli ve kararlı olduğunu kaydeden Fidan, "Bizim zaten gol yollarımızda sıkıntılarımız vardı, bunu biliyorduk ama savunma anlamında bizim daha iyi olmamız gerekiyordu. Ortaya düşen hiçbir topu alamadık. Basit top kayıpları, rakibin kazanmasına sebep oldu. Dolayısıyla Bandırmaspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Bizde bu maçtan dersler çıkartıp, önümüzdeki maçlarda daha iyi olmaya çalışırız" ifadelerini kullandı.

 

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