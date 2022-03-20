Spor Toto 1. Lig'iin 29. haftasında deplasmanda Royal Halı Bandırmaspor'a 3-1 mağlup olan Tuzlaspor'da teknik sorumlu Şenol Fidan, savunma anlamında iyi olmadıklarını aktardı.



Bandırmaspor'un istekli ve kararlı olduğunu kaydeden Fidan, "Bizim zaten gol yollarımızda sıkıntılarımız vardı, bunu biliyorduk ama savunma anlamında bizim daha iyi olmamız gerekiyordu. Ortaya düşen hiçbir topu alamadık. Basit top kayıpları, rakibin kazanmasına sebep oldu. Dolayısıyla Bandırmaspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Bizde bu maçtan dersler çıkartıp, önümüzdeki maçlarda daha iyi olmaya çalışırız" ifadelerini kullandı.









İLGİLİ VİDEO